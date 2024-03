Liga : Girona arrache la victoire en fin de match contre le Betis

Ce dimanche, Girona avait une troisième place en Liga à consolider. Pourtant, avec la réception du Betis, cela ne ressemblait pas à une mince affaire pour les Catalans. Pour autant, le match a bien démarré pour ces derniers. Au bout de 36 minutes, le finisseur Artem Dovbyk s’est chargé de mettre les siens devant sur penalty (1-0, 36e). Un avantage de courte durée car Willian José égalisait pour les Andalous juste avant la pause (1-1, 45+4e). La seconde période a été bien plus mouvementée. Et encore une fois, les deux attaquants se sont répondus mutuellement.

La suite après cette publicité

Alors que l’Ukrainien a profité du service de Portu pour mettre les siens devant à nouveau (2-1 64e), c’est encore le Brésilien qui a freiné les ardeurs de Girona (2-2, 76e). Pour autant, les Catalans ont plus d’un tour dans leur sac cette saison. En fin de rencontre, le vétéran Cristhian Stuani a permis aux locaux d’aller chercher la victoire dans le temps additionnel (3-2, 90+2e). Avec cette victoire aux forceps, Girona est plus que jamais troisième et revient à deux longueurs de son voisin du Barça, deuxième. Le Betis est septième et peut enrager après ce nul frustrant.