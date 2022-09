PSG : Presnel Kimpembe est prêt pour le défi de la Ligue des Champions

Après la victoire du PSG contre Nantes (3-0), Presnel Kimpembe est revenu sur la victoire parisienne au micro de Canal + : «c'était un bon match, on a bien abordé la rencontre face à une belle équipe de Nantes malgré le résultat, ça a été plus compliqué pour eux après le rouge, c'était un bon match de toute l'équipe.» Le défenseur s'est ensuite attardé sur le rôle des remplaçants : «on a un groupe très homogène, tout le monde doit se tenir prêt pour rentrer sur le terrain, on a la qualité avec ceux qui commencent et ceux qui rentrent, on a un bon groupe tout le monde le sait et on profite des uns et des autres pour être le plus performant possible.»

Enfin, l'international tricolore a été questionné sur le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à la Juventus. Et pour lui, le match va se jouer sur des détails. «Ça va être un match très compliqué, on connaît la Juventus c'est une grosse équipe, après, on sait que c'est la Ligue des Champions donc ça se joue sur des détails, il va falloir être concentré et bien préparé pour aborder ce match» a-t-il commenté. Avant de conclure : «la saison est longue et on est des compétiteurs, tous les matchs sont importants, on regarde match après match et on va faire ce qu'il faut pour être le plus performant possible.»