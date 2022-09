FC Nantes - PSG : les notes du match

Après la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse d'Auxerre (2-0) pour le match d'ouverture de la 6e journée, le Paris Saint-Germain souhaitait reprendre sa place de leader, ce qui était possible en cas de victoire à la Beaujoire, où il affrontait le FC Nantes. Pour leur première rencontre officielle cette saison, le club de la capitale s'était largement imposé lors du Trophée des Champions à Tel-Aviv face au dernier vainqueur de la Coupe de France (4-0).

Et pour enchaîner un deuxième succès de rang en championnat, le champion de France en titre se devait de prendre les trois points en Loire-Atlantique. Christophe Galtier décidait de laisser Neymar sur le banc, alignant Pablo Sarabia aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque. À Nantes, Antoine Kombouaré faisait confiance à son duo offensif Evann Guessand-Mostafa Mohamed devant le meneur de jeu Ludovic Blas.

Si Moutoussamy n'avait pas pu surprendre Donnarumma en début de rencontre (10e), Danilo (14e) et Marquinhos (15e) n'étaient pas loin de l'ouverture du score, Alban Lafont heureux d'être sur le ballon avant de voir la tête du Brésilien flirter avec son poteau gauche. C'est finalement Mbappé qui débloquait la marque pour le PSG, qui envoyait une frappe lourde sous la transversale adverse (1-0, 18e). Nantes était ensuite réduit à 10 à la suite d'un tacle dangereux de Fabio sur Vitinha, obligé de sortir sur blessure à la suite de la grosse faute nantaise.

Après un doublé qui lui était refusé (54e), Mbappé doublait quand même la mise quelques minutes plus tard en reprenant le très bon centre à ras de terre de Messi, auteur de sa deuxième assist de la soirée (2-0, 55e). Après une grosse occasion suivie par Messi dans la foulée (66e), Nuno Mendes fermait la marque d'une frappe puissante qui passait sous plusieurs jambes adverses (3-0, 68à). Une large victoire qui permet au PSG de reprendre son trône de leader, Nantes reste 10e au classement.

Messi (8) : à la baguette, la Pulga a fait beaucoup de mal aux Nantais. Le septuple Ballon d'Or a certes fait la différence à Nantes en s'offrant un doublé de passes décisives pour Mbappé. Il a d'abord décalé parfaitement Mbappé (18e) avant de le trouver parfaitement au premier poteau (53e). Il a, aussi, été trop altruiste (20e) et manqué de justesse face au but (66e). Mais il a surtout été hyperactif dans le cœur du jeu (118 ballons touchés). L'Argentin, en jambes, a même été capable de réaliser des appels tranchants dans le dos des Nantais (43e), qui l'ont constamment empêché d'y aller de son but (43e, 45e, 76e, 77e, 82e, 83e). Messi confirme son excellente forme du début de saison.

Guessand (4) : aligné sur l'aile gauche de l'attaque nantaise, l'ancien Niçois a joué de son physique et de ses décrochages fréquents pour tenter d'optimiser les situations nantaises. Sur le plan offensif, le Nantais n'aura pas eu l'opportunité de s'exprimer, pas vraiment aidé par la physionomie qu'a prise la rencontre après l'expulsion de Fabio. Remplacé par Ignatius Ganago (66e) .

Appiah (6) : fort de son activité offensive sur le côté gauche avant l'exclusion de Fabio, Denis Appiah a naturellement reculé pour prêter main forte à sa charnière. Une mission réussie, empêchant notamment à Lionel Messi de faire le break juste avant la pause (45e) et réussissant de nombreux replis défensifs capitaux.

Chirivella (5,5) : il est le joueur nantais à avoir touché le plus grand nombre de ballons en première période (48) et s'est montré très précis dans son jeu de passe, sur la même période (40/42, 95%). Impérial dans les duels (6/6), le milieu de terrain auriverde a délivré une prestation convaincante, faisant preuve d'une grosse activité, le tout malgré la lourde défaite des siens.

Moutoussamy (4,5) : auteur de la première frappe dangereuse de la partie (9e), le milieu de terrain n'est pas passé loin d'ouvrir le score face au PSG. Précieux par son volume de course (5,4 km parcourus à la 54e de jeu, troisième meilleur total sur la période), il a notamment tenté d'apporter sa présence sur le côté droit de l'entrejeu nantais. Remplacé par Lohann Dousset (80e)

Fabio (non noté) : dangereux après une bonne projection (12e), le Brésilien aura vu son match être écourté après qu'il a reçu un carton rouge pour un pied sur le genou de Vitinha (25e), laissant ses coéquipiers en infériorité numérique.

Girotto (4) : auteur d'une belle intervention dans les pieds de Lionel Messi (43e), il a certainement été le défenseur nantais le plus précieux du premier acte, dégageant de nombreux ballons et réalisant de nombreuses interceptions (5). En deuxième période, il a, à l'image de son équipe, connu plus de complications, mis en difficulté sur la quasi-totalité des combinaisons parisiennes.

Casteletto (3) : il a perdu le ballon sur l'ouverture du score du PSG (18e), bien qu'une faute (non flagrante) aurait pu être sifflée en sa faveur. Repositionné sur le côté droit après l'exclusion de Fabio, habituel titulaire du poste, le Camerounais s'est également fait prendre par la vitesse de Kylian Mbappé sur le but du break parisien (53e). Remplacé par Sébastien Corchia (66e) .

Lafont (4,5) : sa première intervention (8e) a lancé le match du portier des Canaris qui, quelques minutes plus tard, se montrait décisif sur une frappe de Danilo Pereira (13e). Malgré le but encaissé (18e), l'ancien Florentin ne s'est pas laissé dépasser par les évènements, anticipant parfaitement un centre en retrait dangereux (19e). Une nouvelle fois décisif devant Nuno Mendes (65e), il s'est cependant incliné, une troisième fois, devant le Portugais (68e).

Donnarumma (6) : un match relativement tranquille pour l'international italien, qui s'est fait une petite frayeur quand Moutoussamy puis Fabio ont frôlé le cadre (10e, 13e). La suite de la partie à la Beaujoire a été relativement plus calme pour lui. Hormis une frappe de Blas (48e), il n'a pas eu grand-chose à faire.

Danilo (6,5) : le polyvalent portugais, aligné à la place de Sergio Ramos dans la défense à 3, est en confiance. Et ça se voit, aussi bien dans ses interventions toujours justes (5/7 au duel) que dans ses prises de balle et ses remontées de balle (95% de passes réussies). Il a même quitté sa zone de confort et a été le premier à mettre Lafont à contribution (14e).

Marquinhos (6) : auteur d'une prestation inquiétante à Toulouse, le capitaine du PSG a offert une performance plus rassurante sur la pelouse de Nantes. Tout proche d'ouvrir le score (15e), l'Auriverde a au début été un peu bousculé au duel et dans l'impact, avant de se reprendre avec brio. Il a notamment réalisé les interventions justes dans la zone dangereuse quand il le fallait (3 dégagements, 3 interceptions).

Kimpembe (6,5) : un temps annoncé sur le départ cet été, le Titi a rappelé qu'il était bien concentré sur sa mission avec le PSG. Impérial dans la surface face à Mohamed (40e), le Français l'a globalement été tout au long de la partie disputée à la Beaujoire. Il n'a pas laissé grand-chose à ses adversaires (1 tir bloqué, 1 interception, 3 tacles) et a bien tenu la baraque.

Hakimi (5,5) : un peu moins en vue que d'habitude (1 centre tenté), le jeu ayant de manière générale beaucoup plus penché à gauche, le latéral marocain n'a pourtant pas démérité. Il a multiplié les efforts, autant offensivement que défensivement. L'ancien du BvB et du Real est tout de même impliqué sur le 3ème but des siens après avoir été bien servi par Sarabia (68e).

Vitinha (non noté) : de nouveau aligné aux côtés de Verratti dans l'entrejeu parisien, Vitinha, touché au genou droit, a dû quitter prématurément la pelouse de la Beaujoire (34e). Remplacé par Renato Sanches (3,5), auteur d'une entrée pas forcément rassurante après les doutes ayant fleuri à son égard pour ses débuts dans la capitale. Précieux dans les petits espaces, il a toutefois perdu quelques ballons évitables, n'étant par exemple pas dans le bon tempo avec ses partenaires. Sa capacité à répondre au défi physique soulève aussi des interrogations, alors que sa fougue balle au pied semble s'être volatilisée.

Verratti (6) : premier fer de lance de cette formation parisienne (90 ballons touchés, 98% de passes réussies), Petit Hibou a rendu une bonne copie face à Nantes. Ses tacles à répétition lui ont certes permis de gratter quelques ballons, mais ils lui ont aussi coûté un jaune, pour ce que l'on peut qualifier de "tentative de faute intelligente" sur Guessand en contre (50e). Remplacé par Ramos (62e), probablement pour lui éviter un 2ème jaune. L'ancien capitaine du Real a, lui aussi, été averti pour une faute sur Ganago (69e).

Bernat (5,5) : remuant et volontaire dans son couloir gauche, l'ancien joueur du Bayern a distillé quelques bons ballons dans la surface sans jamais se faire prendre défensivement. Averti pour une semelle sur Blas (45e+2). Remplacé à la pause par Nuno Mendes (6), encore plus mobile que l'Espagnol et auteur du troisième but de la soirée, en renard après un poteau de Neymar (68e). Défensivement très propre, il a tenu le choc face à Blas.

Mbappé (7) : KM7 fait encore parler la poudre. Le champion du monde 2018 n'a laissé aucune chance à Lafont pour lancer les hostilités à la Beaujoire (18e), avant de couper parfaitement une offrande de Messi au premier poteau (53e). Averti pour une faute sur Girotto (57e), l'international français a embêté la défense des Canaris avec ses nombreux appels et ses bons choix (3 passes clés). Pallois l'a même privé du triplé d'un rien alors qu'il avait éliminé Lafont (62e). Remplacé par Neymar (63e). Le Brésilien a trouvé le poteau, amenant le but du 3-0 de Mendes (68e).