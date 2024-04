Le Bayern Munich a choisi Zinédine Zidane !

Il y a quelques semaines, le Bayern Munich a mis fin au suspens concernant la situation de Thomas Tuchel. En effet, le club allemand a annoncé le départ de l’ancien coach du PSG d’un commun accord à l’issue de la saison. Arrivé il y a un an tout juste, le technicien allemand n’a jamais su imposer sa patte et a même réussi à perdre le titre de Bundesliga pour la première fois depuis 12 ans. Surtout, le manque de jeu et les nombreux clashs ont fini par avoir raison de lui. Conséquence, la direction bavaroise s’active depuis pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom et capable de remettre le Bayern Munich sur le toit de l’Europe.

Les recherches ont débuté il y a quelques semaines et plusieurs noms ont ainsi fuité dans la presse allemande. Un retour d’Hansi Flick, qui avait remporté la Ligue des Champions en 2020 face au PSG, a été évoqué tout comme Julian Nagelsmann, actuel sélectionneur de l’Allemagne, pour un retour après l’Euro. Des idées pas spécialement novatrices. Alors le board a aussi étudié le profil de Xabi Alonso, intéressé par le projet, mais qui a finalement décidé de poursuivre son aventure avec le Bayer Leverkusen. Depuis, le nom de Zinédine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid, a été évoqué. L’idée d’un duo improbable avec Frank Ribéry a même été cité outre-Rhin.

Le Bayern Munich a entamé des discussions

Mais après les nombreuses rumeurs, aucun nom ne semblait se dégager. Au contraire. Le directeur sportif du Rekordmeister, Max Eberl, avait alors expliqué à la télévision allemande qu’aucun coach n’avait été choisi mais que les supporters du Bayern Munich seraient fixés avant la fin du mois d’avril. Eh bien selon les informations de Marca, le Bayern Munich a enfin tranché. Ses dernières heures, la direction a contacté l’entourage de Zinédine Zidane pour lui signifier qu’il était la priorité du club. Des contacts avaient déjà eu lieu il y a quelques semaines sans que ZZ n’y donne suite. Depuis, le Bayern Munich avait étudié d’autres profils mais a finalement bien décidé de tout tenter pour séduire l’ancienne légende de l’équipe de France.

Le quotidien espagnol précise que le Bayern Munich a souhaité temporiser pour choisir son nouveau coach afin de ne pas perturber la campagne européenne du club allemand encore en course en Ligue des Champions (face à Arsenal). Des contacts existent bien entre les deux camps surtout Zidane veut ardemment retrouver un banc. Il y a quelques semaines, lors d’un match de gala en Italie, ZZ avait passé un message. «Entraîner un jour en Italie ? Pourquoi pas. Tout peut arriver, mais en ce moment je fais autre chose. Je suis sûr que je retournerai sur le banc, j’aimerais beaucoup entraîner à nouveau». Depuis, il continue de suivre assidument le football et semble avoir un projet plutôt très séduisant avec le Bayern Munich qui en a fait sa priorité. Reste à savoir s’il acceptera où s’il va continuer d’attendre patiemment l’équipe de France.