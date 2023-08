Zinedine Ferhat à un pas du SCO d’Angers !

C’est un très gros coup qu’est en train de faire le SCO d’Angers en Ligue 2, puisque Zinedine Ferhat est tout proche de rejoindre la cité angevine. L’international algérien aux 12 sélections, qui avait tant brillé lors de la saison 2020-21 avec le Nimes Olympique en Ligue 1 (6 buts et 10 passes décisives), souhaite se relancer après deux saisons compliquées dans le Gard (où il avait été écarté, car il ne voulait pas prolonger) et plus récemment du côté d’Alanyaspor, où il a connu des problèmes de paiement de salaire qui ont précipité son départ et la résiliation de son contrat.

Âgé de 30 ans, l’ancien joueur de l’USM Alger disposait de touches du côté de Saint-Etienne et même de clubs de première division algérienne. Mais le projet d’Angers avec la perspective de remonter en Ligue 1 a convaincu Zinedine Ferhat, qui a donc de grandes chances de rejoindre le SCO sauf incroyable retournement de situation.