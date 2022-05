Équipe de France, Fiorentina : les vérités de Jonathan Ikoné

La suite après cette publicité

La page est tournée. Cet hiver, Jonathan Ikoné a refermé un chapitre important de sa carrière en quittant le LOSC. Un club où l'ancien Titi a explosé et remporté un titre de champion de France. Mais il était temps pour lui de s'en aller comme il l'a avoué lors d'un long entretien accordé à nos confrères d'Eurosport. «C'était le bon moment. J'ai passé de nombreuses années en Ligue 1, avec comme cadeau le titre avec le LOSC. Je me suis dit qu'il était temps d'aller voir un peu plus loin, de chercher de nouveaux objectifs». C'est en Italie qu'il a décidé d'aller se confronter à un nouveau football.

Des débuts difficiles

Acheté 14 M€ par la Fiorentina, celui qui a signé un contrat jusqu'en 2026 a disputé sa première rencontre avec son nouveau club le 10 janvier. C'était lors de la lourde défaite 4 à 0 face au Torino. Entrée en matière difficile donc pour Ikoné, qui n'avait joué que 13 minutes ceci dit. Puis il a continué à s'adapter, cherchant à se montrer décisif. Mais durant douze rencontres, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Début mars, son entraîneur, Vincenzo Italiano, avait d'ailleurs pointé le manque d'efficacité de sa recrue, dont il attendant forcément plus.

«Ikoné grandit, il s'intègre. C'est un problème que nous avons depuis le début de la saison, nos attaquants créent beaucoup et se sacrifient, mais ils doivent être plus concrets et vénéneux car c'est dommage qu'ils frustrent tout le travail qu'ils font. Ikoné aurait pu marquer deux buts contre Sassuolo et deux ce soir, je vais lui faire comprendre que marquer des buts est très important». Un message reçu par le Tricolore, qui a finalement ouvert son compteur but le 10 avril dernier face à Naples (victoire 3-2). Une délivrance pour Ikoné, auteur aussi de deux assists depuis son arrivée.

Ikoné n'est pas satisfait de lui-même

«Oui, cela m'a donné plus de confiance et cela me pousse à tenter encore plus de choses. J'étais fier de moi après ce match, mais c'est grâce à cette équipe qui m'a aidé à trouver le chemin des filets. Ils m'ont aidé plus que moi je ne l'ai fait», a-t-il avoué avant de tirer un premier bilan. «Je suis heureux ici. Mon adaptation se poursuit à Florence, c'est le plus important (...) Oui, c'est normal (que son adaptation soit dure). Les premiers mois sont toujours plus compliqués. La langue, le contexte... Tout change. J'étais au courant de ça. Mais je suis un compétiteur et je compte bien me battre pour les surpasser. J'étais énervé après certains mauvais matches que j'ai pu faire.»

Mais le joueur de 24 ans ne veut pas lâcher l'affaire. «Je pense que je dois plus tenter ma chance. J'essaie souvent d'éliminer le dernier joueur avant de tirer, alors que parfois je n'en suis pas obligé. Je pense que c'est un axe de progression, mais ça va venir (...) Bien sûr, il y avait beaucoup de choses à changer, c'était totalement différent de ce que je faisais à Lille. Les premiers jours n'ont pas été les plus simples, ils m'ont surtout servi à connaître ce nouvel environnement. Il a fallu du temps pour que je comprenne mes partenaires, que j'apprenne la langue... Et il est également essentiel que eux aussi comprennent ce que je souhaite sur le terrain. C'était plus compliqué au début que maintenant. Aujourd'hui, je comprends et j'arrive mieux à m'exprimer».

L'équipe de France en ligne de mire

Bien intégré dans le groupe, le footballeur, qui pense que la Serie A est plus tactique que la L1 et que c'est un pays qui vit plus pour le ballon rond, a de grandes ambitions l'an prochain. «Ce qui est certain, c'est que je m'attends à plus de choses et que je vais tout faire pour m'en donner les moyens. J'espère surtout qu'on les réalisera tous ensemble, avec mon équipe. La priorité revient toujours au collectif. Un objectif concret ? J'en ai un, mais je ne vous le dis pas. Sauf si j'y parviens (rires)». Véritable compétiteur, il n'oublie pas non plus les Bleus.

«J'aimerais bien retrouver l'équipe de France, c'est toujours un honneur de défendre son pays. C'est une très grande équipe. J'espère faire le boulot pour me donner des chances petit à petit, je ne suis pas pressé», a-t-il expliqué avant d'ajouter au sujet de la Coupe du Monde au Qatar : «il faut se donner les moyens en club pour rejoindre sa sélection. J'espère que ça va venir...» En attendant, Jonathan Ikoné (1 buts, 2 assists en 19 matches dont 8 titularisations), qui n'a plus été appelé depuis septembre 2020, veut rattraper le temps perdu et apporter ce qu'il doit à la Fiorentina. La Viola n'attend que ça !