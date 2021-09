OL-Strasbourg : les notes du match

En clôture de la 5ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueillait le Racing Club de Strasbourg Alsace. Victorieux à Nantes avant la trêve internationale (1-0), l'OL voulait enchaîner devant son public ce soir. Côté strasbourgeois, le succès obtenu à la Meinau face à Brest (3-1) avait rassuré les hommes de Julien Stéphan. Pour cette affiche de 20h45, Peter Bosz alignait un 4-2-3-1 avec la première titularisation de Shaqiri. Stéphan optait de son côté pour un 5-3-2 avec le duo Ajorque, Gameiro en attaque. L'OL démarrait idéalement la rencontre et ouvrait le score. Suite à une superbe ouverture de Guimaraes, Dembélé contrôlait le ballon de la poitrine et reprenait le ballon de volée pour tromper Sels (1-0, 8e). Sonnés, les Alsaciens répliquaient avant la demi-heure de jeu par Prcic dont la volée était déviée en corner par Mendes (23e).

Au retour des vestiaires, Strasbourg manquait l'égalisation. Thomasson lançait dans la profondeur Gameiro qui perdait son duel face à Lopes (55e). Un tournant dans cette rencontre puisque les hommes de Bosz réalisaient le break dix minutes plus tard. A la 61ème, le Groupama Stadium assistait aux grands débuts de Jérôme Boateng sous ses nouvelles couleurs. Sur la gauche, Shaqiri centrait pour Denayer qui trompait Sels de la tête (2-0, 65e). Dans les vingt dernières minutes, le Racing tentait de réduire le score mais Bellegarde voyait sa frappe soudaine déviée en corner par Lopes (72e). L'OL parachevait son succès avec un troisième but marqué par Paqueta qui profitait d'un bon décalage d'Aouar pour tromper Sels d'une frappe enroulée (3-0, 87e). Dans les derniers instants, le Racing obtenait un penalty suite à la main de Malo Gusto sur un centre de Le Marchand (90+6). Diallo ne tremblait pas et convertissait l'offrande (3-1, 90+7). Avec ce deuxième succès de la saison, l'Olympique Lyonnais remontait à la sixième place au classement. Strasbourg glissait au seizième rang avec cette troisième défaite en championnat.

L'homme du match : Guimaraes (8) : une belle transversale pour Toko Ekambi (3e), avant d'offrir une sublime passe en profondeur pour l'ouverture du score Dembele (8e). De retour après son rassemblement avec la Seleçao, le Brésilien a été partout ce soir et a fait beaucoup de mal au milieu de terrain strasbourgeois. Il a notamment fait vibrer le stade après un petit-pont devant Le Marchand (57e). Deux bons retours défensifs également à signaler (17e, 76e). Remplacé par Keita (90e).

OL

Shaqiri (7) : pour sa première titularisation en Ligue 1, le Suisse a réalisé un début de match timide, avant de se libérer. De belles passes clés à signaler sur son côté droit, notamment pour Gusto (32e) et quelques retours défensifs (38e). Une passe décisive pour Denayer, avant de sortir à la place de Paqueta (64e) , qui s'est offert le troisième but.

Gusto (6) : En l'absence de Dubois, blessé, Gusto s'est montré solide défensivement sur son côté devant Caci et a fait part d'un excellent retour défensif devant Gameiro (30e). Sur le plan offensif, il a souvent cherché à combiner avec Shaqiri et a montré une certaine technique. Cependant, il offre un penalty au RCSA en touchant le ballon de la main (90e+5).

Strasbourg

Sels (4) : il n’a quasiment pas eu à s’employer en première période. La seule frappe cadrée qu’il a subie a fini au fond des filets, mais il était difficile pour lui d’intervenir. C’est une nouvelle fois compliqué pour lui de sortir la tête de Denayer (65e). En fin de match, il sort une frappe de Cherki du pied (80e). Il est battu par la frappe de Paqueta en fin de match, qui finit dans son petit filet (87e).

Guilbert (4) : il a été plus en difficulté que son coéquipier côté gauche. Il n’a remporté que cinq de ses 13 duels disputés. Il a également perdu beaucoup de ballons (15) et a été peu précis dans ses transmissions (66 % de passes réussies). Remplacé par Diallo (66e), ce qui a modifié le système de Strasbourg, qui est passé à une défense à quatre. À la réception d’un centre de Djiku, il n’arrive pas à cadrer sa tête (79e). Même scénario quelques minutes plus tard, alors qu’il était seul dans la surface (82e). Il parvient à récupérer une déviation d’Ajorque et à tirer en bout de course, mais Lopes était bien sorti (86e). Pour l'honneur, il parvient à réduire l'écart au score sur penalty (90e+7).

Djiku (6) : s’il a été très solide dans les duels qu’il a eus à disputer en première période (3/4 duels gagnés), il a en revanche été trop imprécis dans ses relances (67 % de passes réussies). À la suite d’une action confuse dans la surface strasbourgeoise, il parvient à Diomandé puis à dégager le ballon in extremis (48e). Heureusement qu’il était là pour intercepter la passe d’Aouar qui cherchait Dembélé (55e). Alors que ce dernier filait seul au but, il s’arrache et sort le ballon en corner d’un tacle autoritaire (68e).

Perrin (4) : il oublie Dembélé dans son dos, qui prend la profondeur et ouvre le score pour Lyon (8e). Malheureux, car c’est sa seule erreur de la première période durant laquelle il a été solide et appliqué dans ses transmissions. Il a apporté offensivement sur coup de pied arrêté, sa bonne déviation au premier poteau aurait pu surprendre Lopes (17e). Il est une nouvelle fois coupable d’une faute de marquage sur le deuxième but lyonnais et laisse Denayer marquer de la tête (65e). Remplacé par Nyamsi (77e).

Caci (5,5) : positionné en tant que piston gauche, il a très bien pris son couloir, apportant beaucoup offensivement. Ses centres étaient souvent bien travaillés et précis, malgré la grosse prestation de Gusto. Il n’hésitait pas, par moments, à se projeter et apporter des solutions dans la surface adverse. Blessé à l’ischio-jambier de la jambe droite, il a été contraint de laisser sa place juste avant la mi-temps. Remplacé par Liénard (5) à la 45e+1, qui lui aussi a essayé d’apporter offensivement. Son centre pour Ajorque était intéressant, mais l’attaquant ne peut pas le reprendre correctement (74e). Blessé, il n'a pas pu terminer la rencontre, mais son équipe n'avait plus de changement disponible et a terminé à 10.

Le Marchand (5) : alors qu’il s’était fait éliminer, dans un premier temps, d’une magnifique virgule suivi d’un petit pont signé Guimaraes, il parvient tout de même à revenir et à tacler le Brésilien pour dégager le ballon (58e). Il sort bien sur Dembélé alors que ce dernier s’apprêtait à frapper aux abords de la surface (63e).

Thomasson (4) : il arrive à récupérer le ballon dans les pieds de Diomandé et à se projeter vers l’avant, au bout de l’action, il cherche Ajorque dans la surface, mais ce dernier n’avait pas coupé au premier poteau (39e). Il lance parfaitement Gameiro en profondeur, mais ce dernier perd son duel avec Lopes (55e).

Bellegarde (3) : à l’image de ses coéquipiers du milieu de terrain, il a eu du mal à se montrer, même s’il a remporté la plupart de ses duels (6/9 duels gagnés). En revanche, il a perdu énormément de ballon (11). Sur une des rares actions où il a réussi à se projeter vers l’avant il se retrouve seul au deuxième poteau et frappe fort, mais sa tentative passe au-dessus (72e).

Prcic (3,5) : à la réception d’un mauvais dégagement d’Emerson, il tente sa chance depuis l’entrée de la surface, mais sa frappe est déviée par Diomandé alors qu’elle prenait la direction du but (23e). Mis à part sur cette action, on l’a très peu vu dans ce match. Il a tout de même effectué un bon travail défensif et a récupéré quelques ballons (9). Remplacé par Aholou (66e).

Gameiro (3) : première mi-temps compliquée pour lui, durant laquelle il a semblé court physiquement. Cela a entraîné du déchet technique de sa part et aucune frappe tentée. En seconde période, il a l’opportunité d’égaliser. Lancé en profondeur par Thomasson, il résiste au retour de Gusto, mais sa frappe est finalement sortie par Lopes (55e). Remplacé par Waris (77e).