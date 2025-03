Qualifs CdM 2026 : la RDC fait le métier contre le Soudan du Sud, le Nigéria s’offre le Rwanda

Les succès de l’Algérie et de la Guinée équatoriale plus tôt dans l’après-midi avaient donné des idées à la RDC. Ce vendredi, les Léopards ont en effet poursuivi leur belle campagne de qualification au Mondial en battant le Soudan du Sud (1-0). Un succès acquis grâce à un but de Bongonda sur un service de Wissa (45+3e). Les Congolais restent 2es de leur groupe, derrière l’autre Soudan, à la différence de buts.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, le Nigéria a fait le métier en s’offrant le Rwanda (2-0) au mérite de Victor Osimhen, auteur d’un doublé (11e, 45+3e). Les Super Eagles, 4es à 2 points du Bénin, deuxième, devront enchaîner pour espérer accrocher les places qualificatives. De son côté, l’Afrique du Sud conserve sa place de leader du groupe C après sa victoire obtenue aux dépens du Lesotho (2-0), tandis que le Burkina Faso, large vainqueur de Djibouti (4-1), reste dauphin de l’Égypte dans le sien. L’ancien Lyonnais Bertrand Traoré a notamment marqué.