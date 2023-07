Ligue 2 : Sochaux et Annecy dans la balance !

La suite après cette publicité

Alors que les uns estiment avoir été injustement lésés par la LFP, d’autres sont en proie à des déboires financiers qui leur font même entrevoir le dépôt de bilan. Pourtant, tous veulent une place en Ligue 2. Voilà peu ou prou comment l’on pourrait simplifier les nombreuses semaines d’anxiété que vivent Annecy et Sochaux depuis respectivement fin mai et début juillet. Lors de la dernière journée de Ligue 2, Annecy a été la victime collatérale des tristes événements qui avaient eu lieu au Matmut Atlantique lors de la rencontre entre Bordeaux et Rodez. Alors qu’un supporter avait agressé Lucas Buades, premier buteur de la soirée, la commission de discipline de la LFP avait donné la victoire aux Ruthénois sur tapis vert, assurant ainsi la montée au FC Metz et condamnant les Annéciens à une descente en National. Une décision qui a provoqué l’ire des dirigeants haut-savoyards qui étaient montés au créneau, allant même jusqu’à quémander une Ligue 2 à 21 clubs.

Tandis que la fin du printemps a été animée à Annecy, le début de l’été a été très chaud dans le Montbéliard. Epinglé par la DNCG pour de gros problèmes financiers, le FSCM a été rétrogradé en National 1 à cause d’un déficit estimé à hauteur de 12 millions d’euros. Pour combler ce vide, tout le patrimoine doubiste s’est activé ces derniers jours et Romain Peugeot s’est même mué en héros. L’héritier Peugeot, actionnaire emblématique du club, s’était engagé à payer 8 millions d’euros avant que Nenking, actionnaire actuel du club, ne paye les 4 millions restants, qui lui seront remboursés ultérieurement. Un baroud d’honneur de tout un territoire qui a redonné de l’espoir à ce dernier et qui pourrait porter ses fruits.

À lire

FC Sochaux : une audience de conciliation est prévue !

Annecy patiente, Sochaux sera fixé ce mardi

En effet, ce lundi avait lieu, l’audition de l’homme d’affaires par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Alors que le Parisien avance que ce dernier se targuait d’avoir présenté un dossier "structuré, solide, complet et suffisant" au comité, un proche du dossier a déclaré dans les colonnes de L’Est Républicain que Romain Peugeot avait bel et bien réuni la somme demandée. Les représentants de la DNCG ont également expliqué les raisons qui les ont poussés à prononcer la rétrogradation des Sochaliens avant que le dossier présenté par le FCSM ne soit épluché du début à la fin.

La suite après cette publicité

Ce lundi soir, L’Equipe nous apprend également que l’idée d’une Ligue 2 à 19 clubs a été écartée alors qu’elle passera à 18 clubs dès la saison 2024-2025. Concrètement, cela signifie que ce sera Annecy ou Sochaux qui sera maintenu en Ligue 2. Dans le cas où le CNOSF émettrait un avis favorable à la réintégration de Sochaux en Ligue 2, le Comex de la FFF se réunira d’urgence. Mais si cette étape est franchie, il est très probable que la remontée du club soit alors quasi actée. Et comme souvent dans l’antichambre de l’élite depuis de nombreuses semaines, le malheur des uns ferait le bonheur des autres et Annecy serait repêché en Ligue 2. Le dénouement aura donc lieu ce mardi en fin de journée.