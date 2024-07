France - États-Unis : les compositions officielles

L’heure des Jeux Olympiques a sonné. Deux jours avant la cérémonie d’ouverture ce vendredi, le tournoi de football démarre. Pour son entrée en lice l’équipe de France affronte ce mercredi soir à 21h les États-Unis au Stade Vélodrome (suivez la rencontre en direct sur FM). Les joueurs de Thierry Henry sortent d’une belle préparation emmenée par son capitaine Alexandre Lacazette qui porte à nouveau le maillot des Bleus mais aussi par Michael Olise nouveau joueur du Bayern Munich. Deux victoires et un match nul pour 12 buts inscrits ont permis aux Bleus de prendre confiance. En face, les États-Unis seront emmenés par Walker Zimmerman, Miles Robinson, Djordje Mihailovic habitués des A. Caleb Miley qui vient de signer à Chelsea sera aussi présent dans la liste.

Pour démarrer son tournoi olympique, Henry décide de laisser Cherki sur le banc mais continue de faire confiance à son trio offensif composé de Lacazette, Mateta et Olise. Badé et Lukeba formeront la charnière centrale. Millot, Koné et Chotard alignés au milieu de terrain. Les Américains évolueront avec Zimmerman et et Robinson dans l’axe. Busio, Tessmann, Mihailovic au milieu de terrain. Aaronson jouera sur l’aile gauche.

Les compositions d’équipes :

France : Restes - Sildillia, Lukeba, Badé, Truffert - Millot, Chotard, Koné - Olise - Mateta, Lacazette (cap.).

États-Unis : Schulte - Harriel, Zimmerman, Robinson, Tolkin - Busio, Tessmann (cap.), Mihailovic - Paredes, McGuire, Aaronson.