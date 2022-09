PSG : Luis Campos revient sur les conditions de prolongation de Kylian Mbappé

Alors qu'il est longuement revenu sur le mercato du Paris Saint-Germain cet été, Luis Campos, nommé conseiller sportif du club cet été, a également évoqué la prolongation de contrat de Kylian Mbappé (23 ans), jusqu'en 2025. L'homme de 58 ans est revenu sur les supposées promesses faites à l'international français pour qu'il reste dans la capitale.

La suite après cette publicité

«Je suis arrivé avant sa prolongation. Les contacts ont été pris avant. Et ce n’est pas pour ça qu’il a prolongé. Je connais Kylian depuis 14, voire 15 ans. Il connaît son rôle et moi aussi, j’ai un CV pour venir ici. Le président n’a pas pris le conseiller d’un club d’un petit village (..) Quand on a parlé avec Kylian, c'était un énorme travail du président. C’est grâce à lui. Pour la Ligue 1 aussi, c'est très important. On a promis quoi ? La construction d’une grande équipe. Il n’a jamais parlé de noms de joueurs. C’est grâce au président Nasser (Al-Khelaïfi) que l'on a gardé Kylian Mbappé», a-t-il expliqué sur les ondes de RMC.