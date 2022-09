PSG : Luis Campos s'agace du mercato réalisé cet été

La suite après cette publicité

À peine nommé conseiller sportif du Paris Saint-Germain cet été, Luis Campos a déjà des regrets. Celui qui devait dessiner l'effectif parisien - en accompagnement de Christophe Galtier - a avoué qu'il n'était pas pleinement comblé par le mercato réalisé. Dans le sens des arrivées et des départs, l'homme de 58 ans aurait aimé plus de mouvements, mais a été freiné par le fair-play financier, comme il l'a confié ce vendredi sur les ondes de RMC.

«Le PSG avait 54 joueurs à mon arrivée. Cette année, on voulait seulement 22 joueurs et intégrer la formation avec le groupe Élite. On a vu des jeunes jouer. Avec le fair-play financier, qui est de plus en plus complexe, on voulait réduire l'effectif. La première semaine, on a réussi à faire Vitinha, mais après, il y a six ou sept semaines où il ne s'est rien passé. Et après, cela s'est accéléré, mais tout coutait beaucoup plus cher. On a laissé le sportif au profit de l'économique. On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de prêts. À partir du moment où l'économie conditionne le sportif, ce n'est pas un bon mercato.», a d'abord expliqué Campos, avant de revenir sur l'échec Milan Skriniar.

«On aimerait avoir quatre stars devant»

«Je ne suis pas satisfait du mercato, on n'a pas eu l'équilibre parfait. Il y a de la qualité dans l'effectif, mais ce n'est pas parfait. Il faut approcher la perfection, je pense que c'est grave pour nous (...) Notre mercato n’était pas bon, car on a des manques et des joueurs sur la même zone. On a joué avec trois défenseurs centraux, cela nous met en difficulté. On n'a pas parler qu'avec Skriniar, il y avait d'autres joueurs, donc je ne vais pas parler de tous les noms.», ajoute-t-il.

Avant de revenir sur d'autres noms évoqués au PSG cet été, à l'instar d'Ousmane Dembélé, et sur l'échec d'avoir fait venir un quatrième attaquant. «J'aime beaucoup Ousmane Dembélé. C'est un très bon joueur, mais il joue à gauche et on joue sans ailier. Quand on fait une équipe, on doit s'assurer que tout s'assemble comme dans un puzzle. On ne doit pas superposer les joueurs (...) On a promis une grande équipe. Un numéro 9 de référence que nous n’avons pas pu prendre. On aimerait avoir quatre stars devant, on doit avoir des solutions pour contrarier l'adversaire. Le plus important, c'est que le PSG gagne», a-t-il également assuré. Cela risque donc encore de bouger cet hiver...