Liga : le Bétis joue un mauvais tour à Valence dans la course à l’Europe

En marge du traditionnel Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui aura lieu sur la pelouse du Santiago Bernabéu dimanche, la 32e journée de Liga mettait aux prises deux prétendants à l’Europe : Valence et le Betis Séville. Dans cette opposition entre le 7e et le 8e au classement, la première période a tourné à l’avantage des visiteurs puisque Ayoze Perez a fait mouche après seulement 19 minutes de jeu (0-1).

Classement live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Betis 48 32 2 12 12 8 40 38 8 Valence 47 32 1 13 8 11 35 34

Devant à la pause, le club andalou a offert l’opportunité à son adversaire de revenir après l’heure de jeu en concédant un penalty immédiatement transformé par Pepelu (1-1, 66e). Auteur d’un doublé, Ayoze Perez a délivré les Verdiblancos en fin de match pour offrir un succès précieux aux siens dans la course à l’Europe (1-2, 77e). Avec ce résultat, le Bétis double son adversaire du soir au classement.