AS Monaco : Dmitry Rybolovlev ouvre la porte à une vente du club !

Lorsqu’en décembre 2011, Dmitri Rybolovlev prend possession de 66,67 % de l’AS Monaco, le club est à la dérive et lanterne rouge de Ligue 2. Le milliardaire russe va investir massivement pour redresser le club du Rocher, ramenant notamment à coup de dizaines de millions d’euro Radamel Falcao ou encore James Rodriguez. Le point d’orgue : la folle épopée de l’ASM en Ligue des Champions (avec des succès de prestige face à Tottenham, Manchester City et Dortmund) et le titre de champion de France glané en 2016/2017 avec Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Radamel Falcao, Fabinho et bien évidemment Kylian Mbappé.

Si depuis, Monaco a enchaîné le haut (2e place en 2017-18 et 3e place en 2020-21 et 2021-22), elle a aussi connu quelques bas (17e place en L1 en 2018-19 et 9e en 2019-20). Ce qui ne l’a pas empêché de se montrer actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, mais aussi et surtout dans le sens des départs grâce à un centre de formation ultra performant, et à un recrutement qui a permis au club de la Principauté d’engranger de solides plus values.

Deux approches qui ont poussé Rybolovlev à mandater la banque Raine pour vendre l’ASM

13 ans après le rachat, Dmitri Rybolovlev, qui possède l’une des plus grosses fortunes du monde si l’on en croit Forbes, n’avait pas forcément prévu de vendre son investissement. Mais les approches récentes de plusieurs investisseurs ont, selon nos informations, fait évoluer la réflexion du propriétaire de l’ASM, qui a alors décidé de mandater la banque d’affaires Raine afin de travailler sur un projet de cession total, ou partiel, de l’emblématique club français. Une banque bien connue des plus grands clubs européens comme Manchester United, Chelsea ou l’OL qui ont récemment fait appel à elle pour ce type de services.

Une information également confirmée par les Échos qui a de son côté obtenu la confirmation de cette procédure via un porte-parole du milliardaire russe. «Suite à la réception d’un intérêt non sollicité, l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco a décidé d’initier une procédure afin d’explorer des alternatives stratégiques pour sa participation dans le club. L’actionnaire majoritaire a fait appel aux services du Groupe Raine qui agira comme conseiller financier exclusif dans ce dossier. Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique, et, pour l’heure, nous ne comptons pas faire d’autres commentaires sur ce sujet.»

Que les supporters monégasques se rassurent, le processus devrait mettre plusieurs mois à se mettre en place, mais du côté de l’état-major du club russe, on espère un dénouement en fin de saison sous l’aval bien évidemment de la Principauté de Monaco, actionnaire à 33 % du club et qui aura forcément son droit de regard sur une future vente de l’AS Monaco…