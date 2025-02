L’OM en passe de boucler l’arrivée d’Amar Dedić

On entre dans le money-time de ce mercato, celui des derniers appels, des dernières négociations, et des dernières opportunités. Manifestement, l’OM a décidé d’en être l’un des acteurs majeurs ces derniers jours, comme a pu l’être Rennes au cours des dernières semaines. Après l’international italien Luiz Felipe, arrivé libre après l’expiration de son contrat avec Al-Ittihad, et Amine Gouiri, débarqué hier en provenance du Stade Rennais, la direction marseillaise continue de fouiller méthodiquement.

Ces dernières heures, nous vous révélions un intérêt prononcé de l’OM pour le défenseur de Chelsea, Aaron Anselmino, rappelé de son prêt à Boca Juniors ces dernières semaines. L’Argentin de 19 ans est pisté par plusieurs formations européennes, mais Marseille fait le forcing pour obtenir son prêt jusqu’à la fin de la saison, lui qui se voit barré par la concurrence d’Adarabioyo, Chalobah ou encore Colwill.

Un défenseur polyvalent, capable de jouer à droite comme dans l’axe

Selon nos informations, une autre piste très fraîche prend de l’ampleur en parallèle. Il s’agit de celle menant à Amar Dedic, le latéral droit du RB Salzbourg. Capitaine du club autrichien et international bosnien (16 sélections, 1 but), le joueur de 22 ans présente un profil sensiblement similaire à celui de Killian Sildillia, à savoir un joueur protéiforme, capable d’évoluer aussi bien comme latéral droit, piston droit, que défenseur central.

Cette saison, Dedic a joué 25 rencontres avec son club, dont 7 en Ligue des Champions, pour 6 passes décisives. Il avait d’ailleurs récemment été lié à plusieurs rumeurs de transfert, notamment du côté de Leipzig. L’intérêt de l’OM est donc plus que concret, et de source bosnienne, la visite médicale du joueur devrait même avoir lieu dans les prochaines heures. Le joueur arriverait sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat s’il joue 50% des rencontres,. En cas d’activation, il signerait pour 4 ans à Marseille. Une arrivée inattendue, mais qui pourrait faire du bien à l’OM.