L’OM fait le forcing pour Aaron Anselmino

Amine Gouiri ne devrait pas être la dernière recrue marseillaise d’ici à mardi soir. Si l’OM n’est pas forcément réputé pour être le club le plus actif en hiver, la direction phocéenne continue de creuser plusieurs pistes pour réajuster son effectif notamment en défense et au milieu de terrain où deux joueurs sont espérés (on peut citer Fagioli, malgré une grosse concurrence). Il y a eu Luiz Felipe, l’international italien arrivé libre après la résiliation de son contrat à Al-Ittihad, mais son arrivée répond plutôt à une volonté d’apporter un vent d’expérience à cette équipe.

Sous l’effet conjugué du départ de Lilian Brassier - parti à Rennes après la rupture de son prêt à Marseille ce vendredi - et des états de forme très disparates des défenseurs de l’effectif, d’autres pistes sont donc à l’étude. Selon nos informations, l’une d’entre elles mène jusqu’à Aaron Anselmino, le prometteur défenseur de Chelsea. Marseille ne s’interdit rien, et si la piste semble ambitieuse, elle n’est pas pour autant inaccessible.

Vers un prêt de 6 mois

Ces dernières heures, Marseille a significativement avancé sur ce dossier. Les dirigeants phocéens apprécient le profil de l’Argentin, rappelé de son prêt à Boca Juniors il y a tout juste un mois, et souhaitent obtenir son prêt pour 6 mois. Excellent relanceur, intense dans les duels, puissant, Anselmino fait partie de cette nouvelle génération prometteuse appelée à prendre le pouvoir, au même titre que Garnacho ou Etcheverri. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Chelsea avait déboursé 25 millions d’euros pour s’attacher ses services l’été dernier.

Aujourd’hui, son statut chez les Blues reste très fragile en raison de la concurrence importante à son poste (Adarabioyo, Colwill, Chalobah, sans compter Badiashile et Fofana blessés, et Disasi, sur le départ, ndlr), et c’est pour cette raison que l’idée de voir le club londonien le prêter cet hiver gagne du terrain. Ces derniers jours, la presse italienne évoquait d’ailleurs un intérêt de l’Atalanta Bergame pour l’international U20 argentin. Mais Marseille a aussi des arguments à faire-valoir.