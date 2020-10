PSG : le gros point mercato de Leonardo

La suite après cette publicité

C'est prioritairement pour répondre à Thomas Tuchel et surtout le recadrer après sa sortie médiatique de jeudi, à la veille de PSG-Angers, que Leonardo s'est présenté face à la presse après la rencontre largement gagnée par le PSG (6-1). Mais à trois jours de la fin du mercato estival, le directeur sportif a forcément accepté d'évoquer le marché des transferts et le positionnement du club francilien.

Est-ce que le PSG va réussir à boucler un ou plusieurs transferts, et si oui, à quels postes ? Leonardo a répondu : « on cherche des opportunités, c'est la vérité. Le poste, ça peut changer. Ca devient quelque chose de stratégique. Cela dépend de ce qu'offre le mercato pour avoir des alternatives. On va voir comment ça va se finir », a-t-il dit, avant d'embrayer sur le cas Tuchel et les critiques peu appréciées du coach allemand.

« On va essayer de faire des choses »

Plus tard, Leonardo est revenu sur le mercato, pour expliquer pourquoi le PSG, comme d'autres clubs, restait sage malgré les nombreux départs. « Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il existe plus que la crise, il y a aussi le fair-play financier. Si tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas dépenser. (…) Tout est bloqué, c'est facile de le comprendre. (…) On va essayer de faire des choses. On trouve toujours quelque chose, on va voir un peu. Mais il n'y a rien de sûr. Si on reste comme ça, on demande à tous l'esprit de sacrifice », a-t-il exposé.

La solution passera sûrement par des prêts, comme il l'a laissé entendre. « Tout le monde fait ça (des prêts, ndlr). Cela dépend de beaucoup de petites choses. On n'oublie pas qu'on a fait Icardi cette année, et Florenzi en prêt. » Enfin, il a répondu sur le dossier Houssem Aouar, qui serait dans le viseur parisien. « Aouar, ça fait rêver. Mais peut-être que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas facile. Aouar intéresse beaucoup de clubs. » Il ne reste plus que trois jours à Leonardo pour montrer toute sa créativité.