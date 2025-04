PSG : Gianluigi Donnarumma est dégoûté avant Arsenal

Accroché sur la pelouse de la Beaujoire (1-1), le PSG a vu sa série d’invincibilité vaciller face à une équipe nantaise accrocheuse. Après la rencontre, Gianluigi Donnarumma a livré son analyse d’un match frustrant pour les Parisiens, alors que les troupes de Luis Enrique s’apprêtent à défier Arsenal à Londres en demi-finale de la Ligue des Champions :

«Je suis très énervé parce que prendre un but pour un gardien, c’est toujours une colère. Il faut améliorer dans la conservation du ballon pour ne pas le perdre. L’équipe a fait un grand match. On a fait une bonne gestion du ballon. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer vendredi contre Nice et après la Ligue des Champions»