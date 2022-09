AS Monaco : Philippe Clement espérait au moins le nul face à Ferencvaros

Sur sa pelouse de Louis-II, l'AS Monaco s'est incliné face aux Hongrois de Ferencvaros (0-1) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue Europa. Une défaite qui relègue le club du Rocher à la troisième place du groupe H avec 3 points. En conférence de presse, l'entraîneur asémiste Philippe Clement a été conscient de l'inefficacité de ses joueurs, mais avouait espérer au moins le match nul à domicile.

«En Europe, réalisme et efficacité sont très importants pour avoir des résultats. En première mi-temps, le rythme n'a pas été assez fort. L'occasion d'Ismail doit être concrétisée (74e). On n'a pas été clinique dans les 16 mètres. On avait pourtant assez pour faire le nécessaire. On a montré que notre 2e mi-temps a été bien meilleure. Donc ce n'est pas un problème physique. On mérite au moins un nul ou de gagner», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par L'Equipe.