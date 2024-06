L’OL s’attaque à une surprenante pépite portugaise

La délivrance est tombée ce jeudi. L’Olympique Lyonnais attendait le verdict après son passage devant la DNCG. Et le gendarme du football français a décidé de ne pas sanctionner le club rhodanien. Une première de l’ère Textor puisque l’été dernier, l’OL avait été sanctionné d’un encadrement des transferts et de la masse salariale. Et même si cette sanction avait été allégée au mercato hivernal, elle avait tout de même empêché la direction de travailler véritablement sur le mercato. Mais cet été, cela va donc enfin être le cas et une première recrue va débarquer. Comme nous vous le révélions, le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté va rejoindre l’OL.

Le joueur de 28 ans a préféré rejoindre Lyon plutôt que filer dans un autre club anglais de Premier League. Un premier gros renfort pour l’OL qui ne va évidemment pas s’arrêter là. Sous l’impulsion d’un John Textor qui a la folie des grandeurs sur le marché des transferts, l’OL veut retaper son effectif et offrir à Pierre Sage un groupe capable d’être compétitif en Ligue 1, mais aussi en Ligue Europa. Et même si l’OL doit aussi vendre pour 100 millions d’euros, la direction s’active actuellement pour boucler plusieurs dossiers.

Un transfert estimé à 10 millions d’euros

Dans ce sens, un secteur de jeu est ciblé par l’OL : le milieu de terrain. Avec la volonté de rechercher un profil créatif capable de faire passer un palier technique à la formation lyonnaise, le club multiplie les pistes et cherche d’ailleurs du côté du Portugal. Selon les informations de la presse portugaise et plus précisément de A Bola, l’Olympique Lyonnais a ciblé le jeune milieu de terrain de Vitória Guimarães Tomás Handel. Du haut de ses 23 ans, le milieu formé à Guimarães est considéré comme l’un des meilleurs jeunes du championnat.

Auteur d’une saison pleine avec son club formateur (39 matches, 3 buts, 3 passes décisives), Tomás Handel a vu sa valeur doubler puisqu’il est estimé à un peu plus de 7 millions d’euros actuellement. Et alors qu’il dispose d’une clause libératoire de 50 millions, A Bola nous informe que l’OL pourrait réussir à le récupérer avec une offre d’environ 10 millions d’euros. Une somme non négligeable pour les finances d’un club comme Vitória Guimarães qui pourrait aussi vendre sa pépite Jota Silva. L’OL pourrait d’ailleurs dégainer une offre dans les prochains jours alors que le joueur semble avoir convaincu la direction lyonnaise.