L’OL sur le point de boucler le joli coup Moussa Niakhaté !

Hasard ou coïncidence, c’est le jour où l’OL et John Textor se présentent devant la commission de la DNCG que le mercato du club rhodanien prend un premier tournant. Selon nos informations, les septuples champions de France sont en passe de boucler l’arrivée d’un premier renfort d’envergure cet été. Une fois n’est pas coutume, c’est en défense centrale que cela se passe, et plus précisément dans l’axe gauche. La cellule de recrutement lyonnaise, qui avait érigé ce poste comme priorité estivale du mercato, avait multiplié les pistes ces dernières semaines. Cette dernière a finalement trouvé le renfort idéal en la personne de Moussa Niakhaté dans un dossier qui s’est accéléré ces dernières heures.

Âgé de 28 ans, le joueur formé à Valenciennes dispose d’une solide expérience internationale. Après des débuts encourageants à Valenciennes en Ligue 2, c’est à Metz qu’il se révèle en 2017-18 pour sa seule et unique saison en Ligue 1 (35 apparitions). C’est là que la formation allemande de Mayence repère celui qui est alors international espoir tricolore et le fait signer durant l’été 2018. Durant 4 saisons en Bundesliga, il est le pilier défensif du FSV et termine joueur de l’année du club allemand en 2021-22 pour sa dernière saison au club. L’été suivant, Nottingham Forest, qui recrute 21 joueurs pour sa remontée en Premier League, l’achète contre 15 M€.

Au sein d’un effectif pléthorique, Niakhaté débute la saison titulaire, mais voit sa saison anglaise stoppée nette par une blessure aux ischios qui va lui faire passer une bonne partie de la saison à l’infirmerie. Néanmoins, le roc sénégalais revient en mars et retrouve une place de titulaire en défense centrale. Une reprise convaincante qui va coïncider à ses premières capes en équipe nationale du Sénégal. Avec les Lions de la Teranga, il apporte un vrai plus réalisant une belle performance face au Brésil en juin 2023, se montrant impérial dans les duels aériens grâce à son mètre 90 aux côtés d’un Kalidou Koulibaly qui n’a pas tari d’éloges à son sujet.

La saison passée à Nottingham a été plus neutre. Malgré quelques bons matches en défense, le Sénégalais a connu une saison tronquée notamment du fait de sa participation à la CAN 2024 où il était titulaire en défense centrale puis lorsque Nuno Esperito Santo l’a écarté pendant 8 matches après l’avoir essayé en piston gauche à son retour de la CAN. Sa mise sur le banc n’a pas arrangé les affaires de Nottingham qui a lutté jusqu’à la fin pour se maintenir en Premier League avec un Moussa Niakhaté finalement titulaire lors de 3 des 5 derniers matches.

L’OL plutôt que Crystal Palace et le LOSC

Considéré comme un bon joueur, mais inférieur au phénomène brésilien Murillo, son compère de la défense que Chelsea rêve de récupérer, Niakhaté, en fin de contrat en juin 2025 avec Forest, reste un bon joueur international qui totalise quasiment 300 matches en pro. De quoi faire saliver les supporters de l’OL qui pourront compter sur un joueur solide défensivement, précieux dans le domaine aérien et qui a décidé de rejoindre Lyon sur les bons conseils de son ancien coéquipier Orel Mangala, alors que le LOSC et Crystal Palace étaient également intéressés. L’opération, estimée à une quinzaine de millions d’euros, va permettre à Nottingham Forest d’enregistrer une vente d’envergure au 30 juin, date à laquelle les clubs anglais doivent rendre des comptes concernant leur Fair Play Financier.

Preuve de l’importance de boucler le dossier rapidement, une visite médicale a d’ores et déjà été planifiée du côté de l’OL. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une très bonne nouvelle pour Pierre Sage qui va enfin pouvoir compter sur un pilier défensif d’expérience, titulaire avec le Sénégal, lui qui a dû bricoler sa défense depuis son arrivée à la tête des Gônes, avec la surprise Jack O’Brien et un Duje Caleta-Car correct à défaut d’être emballant. Cela ne sera surement pas la seule recrue défensive à ce poste, puisque Dejan Lovren et Sinaly Diomandé sont toujours portés disparus et n’ont plus d’avenir au sein du club rhodanien…