LdC : Ilkay Gündogan tacle Joshua Kimmich

Mercredi soir, le Bayern Munich et Manchester City ont croisé le fer en Champions League (1-1). Un match sous haute tension, notamment pour les Allemands qui devaient réaliser un exploit après avoir été battus 3 à 0 à l’aller. Durant la rencontre, on a d’ailleurs assisté à un accrochage entre Joshua Kimmich et Ilkay Gündogan juste avant la mi-temps (45e+2). Les deux internationaux allemands ont dû être séparés.

Au micro de Sky Germany, le capitaine des Citizens est revenu sur cette dispute. «Je n’ai pas non plus à tout supporter. J’ai eu le sentiment qu’il n’était pas nécessaire de frapper le ballon deux fois de plus après que l’arbitre ait déjà sifflé. Il m’a alors sauté au visage. En conséquence, j’ai exprimé mon mécontentement. Des choses comme ça arrivent sur le terrain.» Fin de l’histoire à écouter Gündogan qui a expliqué qu’ils étaient deux joueurs professionnels et respectueux.

