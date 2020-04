AC Ajaccio : les craintes d'Alain Orsoni sur une montée en ligue 1

Après la décision du gouvernement d'arrêter la saison, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 attendent le verdict du bureau de la Ligue ce jeudi, concernant le classement général, les qualifications en Europe et le système de montées/relégations. Si certains clubs ne sont pas concernés au vu de leur classement, d'autres attendent avec impatience la décision de la LFP. C'est le cas de l'AC Ajaccio, troisième de Ligue 2 avant l'arrêt du championnat. Avec seulement deux petits points de retard sur le leader lorientais, le club corse était plus que jamais installé dans la course à la montée dans l'élite.

Cependant, cette place de troisième qui d'ordinaire est synonyme de barragiste pourrait être défavorable à l'ACA. Alain Orsoni ne se fait pas d'illusion à propos d'une montée en Ligue 1. L'ancien président de l'AC Ajaccio (2008-2015), désormais président de la holding propriétaire du club, sait à quoi s'attendre. « La messe est dite, le Havrais (le Premier ministre Édouard Philippe) a tranché. Qui monte ? Qui descend ? Il y a moult options, ce qui est certain c'est que les deux premiers montent. Normal ! Quid des barragistes, puisque visiblement il n'y aura pas de barrages. Si Le Havre était à notre place il aurait une chance. Ajaccio, bon on peut toujours rêver », a-t-il rapporté sur son compte Facebook.