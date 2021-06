L'OL officialise un nouveau partenariat avec le SC Toulon

L'Olympique Lyonnais vient d'officialiser un partenariat de deux ans avec le SC Toulon (N2). Le club varois, qui a vu passer dans ses rangs un certain Peter Bosz (1988-1991), rejoint la longue liste de clubs "amis" de l'OL, comprenant le FC Lyon, l'AS ST Priest, l'Ain Sud Foot, l'US Annecy le Vieux, le FC Bourgoin-Jallieu, le Caluire SC, le SO Chambéry, l'US Davézieux, l'UF Mâconnais, l'US Montélimar, le Cascol Oullins, le Rhône Crussol Foot 07, le Cluses Scionzier FC, le FC Pays de l’Arbresle, le FC Vaulx en Velin et l'AS Montchat Lyon.

«Vincent Ponsot s’est déplacé aujourd’hui à Toulon pour officialiser ce nouveau partenariat aux côtés de Jean Tigana, directeur Sportif du SC Toulon et ancien joueur et entraîneur de l’OL, Christian Damiano, responsable sportif et ancien adjoint de Gérard Houllier à Liverpool, et Claude Joye, le président du Sporting Club de Toulon,» a déclaré le club rhodanien dans un communiqué publié sur son site internet. Pas de Mourad Boudjellal au SC Toulon, mais un rapprochement avec Lyon.