Troyes : Laurent Batlles attend encore des renforts

Trois ans après, Troyes retrouvera la Ligue 1 cette saison. L’ESTAC aura à cœur de se maintenir, et peut maintenant compter sur le soutien du City Football Group, qui a officiellement repris le club en septembre 2020. Lors de ce mercato, les Troyens ont déjà accueilli Issa Kaboré, un latéral droit de 20 ans prêté par Manchester City, membre du même groupe.

Renaud Ripart et Jessy Moulin ont eux aussi rejoint Troyes. L’objectif est donc d’associer des jeunes talents en devenir avec des joueurs d’expérience. Mais Laurent Battles, l'entraîneur de l’ESTAC, espère encore « six ou sept » renforts, comme il l’a confié à L'Équipe. Il attend « des joueurs ayant du caractère, qui ont pu être capitaines, performants et capables d’apporter une plus-value à l’équipe comme aux joueurs présents l’année dernière. »