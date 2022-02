Jérôme Rothen annonce du mieux entre Kylian Mbappé et le PSG

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (23 ans) va-t-il quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat ou va-t-il prolonger ? La question met le feu aux médias depuis plusieurs semaines. Et selon Jérôme Rothen, les Rouge-et-Bleu sont loin d’avoir perdu la bataille face au Real Madrid.

« Selon mes informations, les relations se sont réchauffées entre Kylian Mbappé et le PSG. C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.