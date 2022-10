Ligue 1 : Lens s'impose sur la plus petite des marges face à Lyon malgré un très grand Anthony Lopes

Pour la dernière rencontre de cette 9ème journée de Ligue 1, Lens recevait l'Olympique Lyonnais au stade Bollaert-Delelis. Un beau duel entre deux équipes qui pouvaient espérer rester au contact du podium à l'issue de cette partie. A ce petit jeu, les Lensois prenaient le meilleur sur les Lyonnais après une rencontre presque à sens unique (0-0). Les deux formations ne parvenaient pas à faire la différence au terme d'une première période pauvre en occasion. La seule situation chaude du côté lyonnais venait d'une frappe contrée d'Alexandre Lacazette qui retombait sur la barre transversale de Brice Samba (27e). Du côté lensois, malgré une domination certes stérile, les Nordistes devaient se contenter d'un face à face perdu par Facundo Medina face à Anthony Lopes (38e). Juste avant la pause, Loïs Openda plaçait sa reprise de la tête sur un centre venu de la gauche mais trouvait le portier lyonnais sur la trajectoire (45e). Sans conséquence puisque l'attaquant était finalement signalé en position de hors-jeu. Une action de part et d'autre donc à la pause dans une rencontre décevante jusque-là.

Au retour des vestiaires, les Lensois revenaient sur la pelouse avec les mêmes ambitions tandis que leur adversaire n'arrivait toujours pas à mettre leur jeu en place. A la suite d'une longue ouverture de Massadio Haïdara, le numéro 11 nordiste décochait une frappe croisée à ras de terre qu'Anthony Lopes détournait du tibia près de son poteau (46e). Les Lyonnais tentaient alors de jouer en contre-attaque pour surprendre la domination lensoise mais un manque criant d'efficacité dans la dernière passe ne leur permettait pas de s'approcher assez prêt de Brice Samba pour l'inquiéter (55e). Les Artésiens continuaient d'attaquer malgré tout sans être récompensés. L'attaquant belge du RC Lens avait d'ailleurs une nouvelle occasion à l'heure de jeu mais son tir était facilement capté par un Anthony Lopes attentif (60e). La rencontre retombait alors dans un faux rythme malgré les assauts lensois jusqu'à la frappe soudaine de l'extérieur de la surface, sur un mauvais dégagement de la défense lyonnaise, de Jimmy Cabot qui s'écrasait sur le poteau d'Anthony Lopes (75e). Dans la foulée, Anthony Lopes réalisait encore un petit miracle. Servi au point de penalty, Wesley Saïd reprenait en première intention du gauche mais le gardien lyonnais, bien placé sur sa ligne, pouvait s'interposer (77e, 1-0). Dans les dix dernières minutes, sur un coup franc de Jimmy Cabot le long de la ligne de touche, Facundo Medina reprenait le ballon de la tête devant le but de Lopes mais Mendes contrait sa tentative de la main, ce qui donnait un pénalty pour Lens ! Florian Sotoca ne se faisait pas prier et transformait la sentence (82e, 1-0). Après cela, la réaction lyonnaise n'avait pas lieu et les Lensois pouvaient alors exulter. Grâce à cette victoire, Lens consolide sa 4ème place et revient à un petit point de Lorient 3ème. L'OL, par contre, reste scotché à la 7ème place du classement.