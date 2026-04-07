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Mircea Lucescu est mort

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mircea Lucescu @Maxppp

À l’heure où la soirée de ce mardi 7 avril s’apprête à s’enflammer pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le monde du football vient d’apprendre une bien triste nouvelle. Le célèbre entraîneur roumain Mircea Lucescu est décédé à l’âge de 80 ans. Hospitalisé ces derniers jours après une crise cardiaque, Lucescu a vu son état s’aggraver ces dernières heures.

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Pour rappel, l’entraîneur roumain était encore à la tête de son pays il y a deux semaines, à l’occasion du barrage du Mondial 2026 perdu face à la Turquie. Lucescu s’était distingué dans le monde du ballon rond en remportant notamment la Supercoupe de l’UEFA en 2000 avec Galatasaray et la Coupe de l’UEFA (l’actuelle Ligue Europa) en 2009 avec le Shakhtar Donetsk. La Roumanie vient de perdre son plus grand entraîneur.

Pub. le - MAJ le
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