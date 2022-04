SDR-OM : la réaction à chaud du buteur Gerson

Comme un air de Ligue des champions résonne déjà sur la Canebière. L'OM a glané un succès très précieux ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims (1-0) au terme d'un match très fermé à Auguste-Delaune. Le héros marseillais du soir se nomme Gerson, buteur sur un exploit individuel dans les derniers instants de la partie. Après avoir célébré ce succès ô combien important avec ses supporters ayant fait le déplacement à Reims, le Brésilien s'est présenté au micro de Prime Video avec le sourire aux lèvres, forcément.

La suite après cette publicité

« C'est un résultat important pour l'équipe. On savait que c'était difficile de jouer ici. Je suis très content pour mon but, et encore plus content pour la victoire. Il faut continuer ainsi et rester focalisés sur nos objectifs. La joie de l'équipe et des supporters sur le but ? C'est un groupe très fort mentalement groupe. On doit continuer ainsi et maintenir le cap sur nos objectifs », a ainsi confié l'Auriverde de 24 ans. De quoi aborder l'Olympico, dimanche prochain, de la meilleure des manières.