L’Arabie saoudite prépare une sacrée offre pour Dimitri Payet

Alors qu’un divorce entre l’Olympique de Marseille et Dimitri Payet se préparait, Pablo Longoria et Dimitri Payet se sont présentés ensemble pour annoncer le départ du milieu offensif du club. C’est le président marseillais qui a pris la parole en premier pour officialiser la nouvelle, avant qu’un Dimitri Payet, en larmes, ne prenne la parole en expliquant les raisons de son départ alors qu’il lui restait encore une année de contrat avec les Phocéens.

«À la reprise de l’entraînement, on a parlé. Il m’a fait part de son honnêteté. Ce n’est pas simple à digérer, cela a a le mérite d’être honnête. Ce n’est pas ce qui était prévu de mon côté, j’ai mis un peu de temps à réfléchir, à essayer de trouver la meilleure solution», avait expliqué l’ex-international français. Âgé de 36 ans, Dimitri Payet a pourtant assuré ne pas vouloir raccrocher et a confirmé «avoir encore du ballon à donner, du plaisir à donner à certaines personnes».

L’Arabie saoudite se jette sur Payet

Plusieurs clubs sont donc à l’affut pour s’offrir les services du finaliste de l’Euro 2016. Selon nos informations, la destination prisée de l’été, l’Arabie saoudite, est intéressé. Un club saoudien, dont le nom n’a pas fuité, a déjà proposé un contrat de deux ans, accompagnée d’un salaire de six millions d’euros, pour le faire venir. L’Olympiacos, ainsi que d’autres clubs de Turquie, sont prêts à s’attacher les services de l’ex-joueur de West Ham United.

Encore atteint émotionnellement et psychologiquement par ce départ soudain qu’il n’avait absolument pas prévu, le joueur n’a rien décidé et reste à l’écoute. Alors qu’il était encore en grande forme il y a un peu plus d’un an, sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain de 36 ans croit encore en ses capacités, malgré une saison où il a perdu sa place de titulaire. De son côté, l’OM ne veut pas lui dire adieu. «Ce n’est pas un au revoir, mais un à bientôt. Les portes du club sont grandes ouvertes», précisait le président Pablo Longoria.