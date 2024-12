PL : Manchester City avance au ralenti, Brentford domine Newcastle, Aston Villa s’impose face à Southampton

Malgré le report du derby entre Everton et Liverpool, à cause du passage de la tempête Darragh sur les îles Britanniques, les autres rencontres de Premier League ont tout de même pu se dérouler. En ouverture du multiplex de 16h, Manchester City avait à cœur de se reprendre aujourd’hui sur la pelouse de Crystal Palace. Mais les Skyblues se sont encore fait peur. Daniel Munoz ouvrait d’abord le score pour les Eagles dès la 4e minute de jeu (1-0), exploitant à merveille les faiblesses défensives mancuniennes. Toujours sonnés par ce premier but, les Citizens réussissaient à égaliser à la demi-heure de jeu grâce à l’inévitable Erling Haaland (30e, 1-1). Au retour des vestiaires, Maxence Lacroix profitait de la passivité de Kyle Walker pour catapulter un ballon de la tête au fond des filets sur corner (56e, 2-1). Le joueur français inscrivait par ailleurs son premier but de la saison en Premier League. Dans le doute, City relevait, malgré tout, encore les épaules, et Rico Lewis permettait à son club de revenir au score une deuxième fois dans la partie (68e, 2-2). Le jeune joueur était finalement exclu en fin de rencontre après avoir reçu un deuxième carton jaune. Ce match nul permet à Manchester City de rester à sa 4e position au classement avec 27 points. Les Eagles sont quant à eux 16e.

Autre rencontre, autres enjeux entre Brentford et Newcastle. Les deux formations, actuellement dans le ventre mou du championnat, devaient s’imposer aujourd’hui pour recoller aux places européennes. Bryan Mbeumo confirmait son beau début de saison dès l’entame du match en débloquant les compteurs (8e, 1-0). Mais les Magpies réagissaient. Alexander Isak, bien trouvé par Jacob Murphy, égalisait (11e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Yoane Wissa permettait à Brentford de repasser devant grâce à une frappe inarrêtable (28e, 2-1). Mais dans la foulée, Harvey Barnes calmait encore les ardeurs adverses (32e, 2-2). Nathan Collins (59e, 3-2) puis Kevin Schade (90e, 4-2) offraient finalement la victoire à leur équipe. Un match engagé permettant à Brentford de reprendre la 6e place au classement avec 23 points. Son adversaire du jour reste 12e. Enfin, Aston Villa s’est défait de Southampton sur la plus petite des marges (1-0) grâce à une réalisation de Jhon Duran (24e).

Les résultats du multiplex :

Crystal Palace 2-2 Manchester City : Munoz (4e) et Lacroix (56e) / Haaland (30e) et Lewis (68e)

Brentford 4-2 Newcastle : Bryan Mbeumo (8e), Yoane Wissa (28e), Nathan Collins (59e) et Kevin Schade (90e) / Alexander Isak (11e) et Harvey Barnes (32e)

Aston Villa 1-0 Southampton : Jhon Duran (24e)