L’offre folle de Parions Sport pour parier sur le PSG, l’OM et la Ligue 1

Ça y est, la dernière trêve internationale de l’année 2024 vient de se refermer pour laisser place à quatre mois de championnats et de Ligue des Champions. Avant de retrouver la Coupe aux grandes oreilles, c’est la Ligue 1 qui reprend ses droits ce week-end avec de nombreuses affiches. Le PSG accueille le TFC, l’OM s’offre un périlleux déplacement à Bollaert pour affronter le RC Lens, tandis que le Stade Rennais version Jorge Sampaoli va s’offrir une première sortie du côté du LOSC de Bruno Génésio… ancien club du technicien nordiste.

La suite après cette publicité

Pour fêter ce retour en force du football, Parions Sport en Ligne a mis en place une offre exceptionnelle, pour vous permettre de parier sans le moindre risque sur votre sport favori. Si vous étiez encore réfractaire à mettre quelques euros sur la table pour parier sur votre équipe préférée, l’opérateur en ligne vous propose carrément de voir votre premier pari recrédité en crédits de jeu non retirables dans la limite de 90 €. Utile si votre pari est perdant puisque vous allez récupérer 90 € en crédit de jeu. Et pour couronner le tout, on ajoute 10€ en freebets avec le code FM10, vous obtenez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu.

Parions Sport vous offre 90 € de crédits de jeu quelque soit l’issue de votre pari !

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport ce week-end, voici plusieurs cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

On commence par le PSG face au TFC. La bande à Luis Enrique aura déjà la tête à Munich et son affrontement déjà décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Mais avant de penser à la C1, il faudra affronter une équipe du TFC en bonne forme en Ligue 1 et qui reste sur trois victoires consécutives, dont deux loin du Stadium. Mais face au PSG, qui est intraitable en championnat, le club de la Ville Rose devrait s’incliner. À l’instar de son match face au RC Lens avant l’Atletico de Madrid, on voit bien une victoire sur le plus petit des scores face à Toulouse, 1-0 avec une belle cote à 8,30. De quoi donc tenter sa chance puisque si votre pari est perdant vous récupérerez 90 € en crédit de jeu. Et pour couronner le tout, on ajoutera 10€ en freebets avec le code FM10, et vous obtiendrez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu. Mais si vous gagnez, c’est encore mieux puisque si vous misez avec succès 90 € sur une cote à 8,30, vous toucherez 837 € en plus de votre mise : 747 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

Autre exemple pour la rencontre entre le RC Lens et l’OM. Un match particulier pour Elye Wahi, transféré du club artésien vers le club phocéen l’été dernier. En manque de réussite, un but face à ses anciens coéquipiers pourrait le remettre dans le bon sens et profiter à Marseille, pas dans sa meilleure forme du moment. Bien meilleur loin du Vélodrome, l’OM va causer des problèmes à Lens et Wahi pourrait bien en être le détonateur. Misez sur un but du buteur marseillais coté à 3,60 et tentez votre chance sans risque puisque si votre pari est perdant, vous récupérerez là aussi 90 € en crédit de jeu. Et pour couronner le tout, on ajoutera 10€ en freebets avec le code FM10, et vous obtiendrez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu. Mais si vous gagnez et que Wahi marque, c’est tout bonus puisque si vous misez avec succès 90 € sur un but de Wahi, vous toucherez 414 € en plus de votre mise : 324 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

La suite après cette publicité

Profitez de 10 € de Freebets sans débourser le moindre euro

Enfin dernier match sur lequel nous vous proposons de parier, la rencontre entre le LOSC et le Stade Rennais. Un affrontement déséquilibré sur le papier, mais bien plus indécis qu’il n’y paraît. Déjà parce que le LOSC, toujours handicapé de plusieurs joueurs majeurs, aura forcément la tête à la Ligue des Champions et son match à Bologne, mais aussi et surtout parce que le Stade Rennais vient de changer de coach, et nul doute que les joueurs bretons voudront montrer à Jorge Sampaoli leur force de caractère. Lille qui vient d’enchaîner trois résultats nuls consécutifs pourrait donc en concéder un quatrième face à une équipe rennaise forcément convalescente. Ce nul annoncé entre Lille et Rennes, donc la cote est à 3,55, est un coup à tenter d’autant que comme nous vous l’avons indiqué plus haut, si votre pari est perdant, vous récupérerez jusqu’à 100€ en crédits de jeu (90 € en crédit de jeu + 10€ en freebets avec le code FM10). Évidemment, vous êtes persuadés de gagner grâce à ce résultat nul entre les deux équipes et votre mise de 90 €. Alors, vous toucherez 409,50 € en plus de votre mise : 319,50 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

Pour profiter de cette offre folle qui va vous permettre quelle que soit l’issue de votre pari de récupérer votre mise initiale, rendez-vous sur Parions Sport en Ligne. Attention cette offre est limitée dans le temps, donc ne tardez pas pour en bénéficier.