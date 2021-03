OL : Paqueta a préféré Lyon plutôt que le PSG

Le jeune milieu brésilien de 23 ans a débarqué cet été à Lyon en provenance de l’AC Milan. Juninho, directeur sportif du club, avait travaillé longuement sur le dossier pour le faire venir. Et si Lyon a finalement réussi à s’attacher les services de Paqueta pour plus de 20 millions d’euros, il aurait très bien pu signer dans un autre club français : le PSG.

La suite après cette publicité

C’est une information révélée par le quotidien l’Équipe. Alors qu’il était en contact avec Juninho et l’OL, Lucas Paqueta a été contacté par Leonardo, directeur sportif du PSG et qui l’avait fait venir à l’AC Milan en 2019. Mais le Brésilien a choisi Lyon comme l’a expliqué sa mère. « Leo nous a appelés, mais il voulait le faire venir lors du mercato hivernal (janvier 2021). Lucas ne voulait pas attendre six mois de plus. Juni, lui, était prêt à le faire venir tout de suite. Quand Lucas lui a parlé, il m’a dit : "Oui, c’est ça que je veux. Je veux jouer à Lyon" ».