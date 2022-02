EdF Féminine : Kheira Hamraoui de retour en sélection

La sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre a révélé ce mardi sa liste des 25 joueuses retenues pour le Tournoi de France du 16 au 22 février prochain. La sélectionneuse a rappelé la milieu du PSG Kheira Hamraoui. « J'avais décidé d'appeler Kheira en octobre. Je n'avais pas pu l'avoir car elle s'était blessée en Championnat. En novembre, ce n'était pas possible non plus, par rapport à l'histoire que l'on connaît. Mais ses performances de ces derniers temps me poussent à la voir en équipe nationale » a expliqué Diacre concernant le retour en sélection d’Hamraoui.

La suite après cette publicité

La technicienne française n’a cependant pas convoqué Eugénie Le Sommer pour ce rassemblement. L’Équipe de France Féminine affrontera la Finlande le 16 février, le Brésil le 19 et enfin les Pays-Bas, le 22.