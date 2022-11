AS Monaco - OM : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

Dans la foulée de la victoire marseillaise au bout du temps additionnel (3-2), Mattéo Guendouzi s'est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour donner son ressenti sur la physionomie du match. «Vous pouvez le dire, c'est une fin de match incroyable. C'est vrai qu'on a eu des mauvais scénarios sur les derniers matchs, je pense notamment à Tottenham et encore d'autres matchs où on aurait pu faire beaucoup mieux. Aujourd'hui on est récompensés parce que je pense que dans l'ensemble du match on mérite de gagner» a tout d'abord commenté le milieu de terrain.

L'international tricolore s'est ensuite attardé sur le premier but monégasque tout en retenant le principal, la victoire face à un concurrent direct aux places qualificatives pour le Ligue des Champions. «Certes voilà il y a le pénalty, je ne sais même pas si y a vraiment pénalty, ils ont réussi à égaliser sur ça. Deuxième mi-temps, ils ont bien poussé mais on a réussi à rester solide quand même et aujourd'hui la victoire est méritée» a conclu le Français avec le sourire.