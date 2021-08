Adil Rami déjà de retour en Ligue 1 ?

Après son départ de l'Olympique de Marseille à l'été 2019, le défenseur central français Adil Rami a enchaîné trois clubs en seulement deux ans : d'abord un an à Fenerbahçe, avant de s'envoler pour Sotchi, qu'il a quitté au bout de trois mois en raison de désaccord avec la direction, pour enfin disputer une saison avec Boavista, qui a réussi à se maintenir dans l'élite. Libre de tout contrat cet été, le champion du Monde pourrait bien relever un nouveau défi en Ligue 1.

En effet, d'après les informations de RMC Sport, l'ESTAC de Laurent Battles penserait à s'attacher les services du défenseur de 35 ans pour avoir un joueur ayant de l'expérience dans l'élite française, lui qui l'a connu durant six ans entre Lille (2007-2011), avec qui il a été champion de France en 2011, et l'OM (2017-2019). Il pourrait être ainsi la douzième recrue du promu troyen cet été, qui réalise un début de saison compliqué (1 nul et 2 défaites).