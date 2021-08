PSG : Julian Draxler n'ira pas à Leverkusen

Pour remplacer le départ de Leon Bailey à Aston Villa il y a plus de deux semaines, le Bayer 04 tente depuis de trouver son successeur durant ce mercato estival. Kicker annonçait que les Rouge et Noir avaient proposé un chèque aux alentours de 20 millions d'euros pour s'adjuger les services du milieu offensif du Paris Saint-Germain Julian Draxler, que le club de la capitale serait prêt à laisser partir s'il recevait une offre convenable.

Mais à en croire la chaîne outre-Rhin SPORT1, Leverkusen ne s'intéresserait finalement pas à l'international allemand (56 sélections) et lui-même ne souhaiterait pas quitter le Parc des Princes, l'arrivée de Lionel Messi dans l'équipe aurait également joué dans sa décision. Le directeur sportif du Bayer Rudi Völler a confirmé cette information au micro de Sky Sports : «il ne viendra pas. Il n'était pas non plus une cible pour nous».