MU : la réaction à chaud de Cristiano Ronaldo après son doublé

Cristiano Ronaldo aura fait sensation. Pour son retour à Old Trafford, le Portugais s'est offert un doublé face à Newcastle United (4-1). Après avoir ouvert le score, CR7 a redonné l'avantage aux Red Devils après la mi-temps pour faire exulter le public du Théâtre des Rêves et permettre à Manchester United de prendre la tête de la Premier League. Après la rencontre, le quintuple Ballon d'Or s'est exprimé sur ses réseaux sociaux.

«Mon retour à Old Trafford n'a été qu'un bref rappel de la raison pour laquelle ce stade est connu comme le théâtre des rêves. Pour moi, il a toujours été un lieu magique où l'on peut réaliser tout ce que l'on veut. Avec tous mes coéquipiers et avec le soutien incroyable que nous recevons toujours des tribunes, nous affrontons la route qui s'ouvre devant nous avec confiance et optimisme, car nous finirons par fêter ça tous ensemble. Je suis fier d'être de retour à Man. United et de jouer en Premier League une fois de plus, mais surtout, heureux d'aider l'équipe», a-t-il expliqué sur Instagram. Une première déjà très remarquée.