Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid préparent un troc d’enfer

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se connaissent par cœur. Très souvent, les deux géants espagnols ont dû discuter, échanger et négocier en période de mercato. L’an dernier, ils se sont longtemps opposés concernant le dossier Antoine Griezmann, puisque les Colchoneros refusaient de payer son option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Après avoir placé le joueur français sur le banc, les deux écuries ont finalement trouvé un accord pour son transfert définitif.

João Félix contre deux joueurs du Barça

Quelques semaines plus tard, au mercato d’hiver, Memphis Depay a rejoint l’Atlético, après un an et demi en Catalogne. Xavi aurait aimé que Yannick Ferreira Carrasco fasse le chemin inverse. Mais Diego Simeone a fermé la porte pour le Belge. Cet été, Catalans et Madrilènes sont encore liés par le marché des transferts. En effet, à en croire les informations publiées par Sport ce mercredi, un troc XXL est en préparation.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG lance la deuxième phase de son mercato !

Celui-ci concerne notamment João Félix. Ce dernier est en guerre ouverte avec l’Atlético de Madrid depuis un an. Envoyé en prêt à Chelsea cet hiver, le Portugais a déçu. De retour à Madrid, il a appris que son numéro (le 7, ndlr) avait été donné à Antoine Griezmann. Le joueur, qui s’est accroché avec le directeur sportif du club la semaine dernière, a remis de l’huile sur le feu hier en donnant une interview sans l’autorisation des Colchoneros.

La suite après cette publicité

Jorge Mendes échange avec les deux clubs

João Félix en a profité pour déclarer sa flamme au FC Barcelone. Un club où il se voit jouer. Et son rêve pourrait se réaliser. Sport explique que l’Atlético, qui galère à avoir des offres pour son joueur, n’est pas contre le vendre à un rival. D’autant que deux joueurs blaugranas plaisent particulièrement à Simeone, à savoir Ferran Torres et Franck Kessié. Deux éléments qui ne seront d’ailleurs pas retenus par les Culés, qui doivent trouver 60 millions d’euros d’ici le 31 août.

Un tel deal serait donc une bonne solution pour pouvoir se renforcer tout en se délestant d’indésirables. En revanche, cela ne permettrait pas forcément d’alléger la masse salariale puisque João Félix touche un gros salaire à Madrid. Son agent, Jorge Mendes, s’active quoiqu’il arrive pour faire bouger les choses, lui qui échange avec les deux clubs. Le Barça et l’Atlético, eux, n’ont pas encore discuté directement. Mais ils pourraient le faire prochainement. À moins que Mendes place João Félix au PSG, où il a ses entrées avec Luis Campos.