Serie A : Naples éteint l’AC Milan et prend le large en tête du classement

La Serie A est à nouveau visible sur les écrans français, et cela commençait dès ce soir à l’occasion de la 10e journée, avec un choc entre l’AC Milan et Naples. Soit le 8e contre le 1er, et un enjeu surtout pour Paulo Fonseca, l’entraîneur des Rossoneri, de plus en plus contesté, après un début de saison moyen. Il n’est pas aidé par les aléas des blessures et suspensions non plus, puisque pour ce match face au leader, il était privé entre autres de Reinjders et Théo Hernandez, alors que Pulisic, atteint par une grippe, prenait place sur le banc.

Antonio Conte, lui, s’appuyait sur un onze solide, à l’image de Romelu Lukaku, son attaquant fétiche. Et on comprend que les deux hommes s’apprécient puisque la confiance est réciproque. L’attaquant belge ouvrait ainsi la marque dès la 5e minute. Bien lancé par Anguissa, il envoyait valdinguer Pavlovic, et tirait plat du pied gauche pour tromper Maignan, peu inspiré quelques secondes plus tôt en perdant un ballon très dangereux à l’entrée de sa surface. L’AC Milan voyait alors l’écart qui le séparait d’une équipe dominante, quand bien même l’activité débordante de Morata et quelques déboulés de Chukwueze embêtaient par instant la défense napolitaine.

Naples s’offre un 8e clean sheet cette saison

Le club lombard traversait une bonne période d’une quinzaine de minutes au cœur de la première période, mais ne marquait pas. Alors Naples faisait à nouveau parler la poudre. Kvaratskhelia, discret jusque-là, longeait l’entrée de la surface milanaise et envoyait une frappe enroulée poteau opposée, sur laquelle Maignan n’était à nouveau pas impérial (0-2, 43e). Un but en début et en fin de période, et Naples mettait Milan à 11 points au championnat. San Siro avait quand même l’occasion de vibrer en début de deuxième période avec un but de Morata, sur un service de Chukwueze, jusqu’à ce que la VAR annule le but pour un hors-jeu préalable de l’international espagnol.

Cela avait le mérite de booster définitivement les Rossoneri, plus tranchants. Mais Naples continuait de se montrer menaçant en contre. McTominay vendangeait d’ailleurs une belle occasion sur un service de Kvaratskhelia. Paulo Fonseca lançait alors Pulisic, même malade, et Rafael Leão, même moins bon ces derniers temps, pour tenter de renverser le score. L’Américain se démenait pour déstabiliser l’arrière-garde napolitaine, mais celle-ci est devenue impénétrable sous les ordres de Conte. Le score ne bougeait plus. Avec cette victoire, Naples prend déjà 7 points d’avance sur l’Inter et 8 sur la Juventus (qui n’ont pas encore joué cette 10e journée de Serie A), tandis que Milan s’enfonce dans un début de crise, qui pourrait être déjà fatal à Paulo Fonseca…