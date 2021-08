Valence CF : José Bordalas compte sur Daniel Wass

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Daniel Wass devrait finalement rester à Valence cette saison. L'Olympique de Marseille aurait débuté des discussions avec le club espagnol, mais elles ne se sont pas avérées concluantes selon les informations des médias français et espagnols. Après sa victoire face à son ancien club Getafe, le nouvel entraîneur blanquinegro José Bordalas a renouvelé sa confiance envers l'international danois (35 capes).

Le tacticien espagnol s'est exprimé en conférence de presse sur l'avenir de l'ancien d'Évian, en affirmant également que le Portugais Gonçalo Guedes devrait rester : «Guedes et Wass sont des joueurs de Valence. Ils ont fait preuve d'engagement et nous sommes sereins dans ce sens». Des propos qui vont dans le sens de ce qu'il avait déjà déclaré dans les colonnes de AS il y a quelques jours : «j’ai parlé avec Wass. Il a un fort engagement avec Valence. Il veut jouer, c’est un grand professionnel. Nous allons compter sur lui, car il est en forme». La piste s'amenuise pour la direction phocéenne...