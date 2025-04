Serie A : l’Atalanta Bergame s’offre le scalp de l’AC Milan

En déplacement sur la pelouse de l’AC Milan, l’Atalanta Bergame avait besoin de s’imposer sur la pelouse lombarde pour consolider sa place sur le podium. Et après avoir livré un service minimaliste, les Bergamasques se sont imposés sur la plus petite des marges en terres milanaises. Après un premier acte animé mais sans grosse occasion, la rencontre s’est décantée en seconde période.

Après deux grosses occasions pour Milan (53e, 56e), l’Atalanta a ouvert le score grâce à Ederson juste après l’heure de jeu (0-1, 62e). Et après une flopée d’occasions pour l’Atalanta (69e, 70e, 75e, 90+1e), le score n’a plus évolué. Avec ce succès, les hommes de Gian Piero Gasperini restent troisièmes et sont toujours à sept points du tandem Inter Milan-Naples. L’AC Milan est toujours en crise à la 9e place.