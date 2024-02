Inter Miami : les débuts compliqués de Luis Suárez

Pour son premier match en MLS avec l’Inter Miami, Luis Suárez n’a pas eu un match facile. Malgré la victoire contre le Real Salt Lake (2-0), le numéro 9 n’a pas réussi à inscrire son premier but dans la compétition. Deux tirs cadrés, quelques pertes de balles (9), surtout il n’a pas été à la hauteur de ses nouveaux coéquipiers Lionel Messi ou encore Diego Gómez, second buteur du match. Le buteur uruguayen affirme toutefois de grandes ambitions avec sa nouvelle équipe.

La suite après cette publicité

«Nous sommes très amis sur et en dehors du terrain (avec Alba, Busquets et Messi), nous profitons de la vie et nous voulons aider l’Inter Miami à gagner. Il n’y a pas de meilleure ambition et ça serait très important», a déclaré Luis Suárez sur Apple TV après la rencontre.