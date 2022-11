Liga : Osasuna résiste au Celta Vigo grâce à Chimy Ávila

Suite de la 13ème journée de Liga ce samedi soir avec un duel entre le Celta Vigo et Osasuna, au stade Municipal de Balaidos. La rencontre n'a pas tardé à s'emballer avec l'ouverture du score rapide des visiteurs dans le sillage de Chimy Ávila sur une passe de Moi Gomez (8e). Les hommes de Carlos Carvalhal ont néanmoins réagi brillamment grâce à l'infatigable Iago Aspas qui a su remettre les compteurs à zéro (19e). Mais Ávila, premier buteur du match, s'est ensuite offert un doublé pour remettre les Gorritxoak sur de bons rails avant la pause (28e). Dans le second acte, les deux équipes se sont montrées bien moins réalistes et dangereuses, permettant à Osasuna de gérer sans souci sa petite avance au score. Ils n'ont plus perdu en championnat depuis le 17 octobre.

La suite après cette publicité

Au classement, Osasuna se hisse provisoirement à la 5ème position. Vigo reste à la 17ème place mais pourrait rejoindre la zone rouge selon le résultat du FC Séville dimanche dans le derby sévillan contre le Betis. La semaine prochaine, les championnats européens se joueront dès mardi et les joueurs de Pampelune accueilleront mardi soir le FC Barcelone, tandis que le Celta ira au Rayo Vallecano mercredi, dans le cadre de la 14ème journée de Liga.