OL : Cenk Özkaçar évoque son avenir

Prêté cette saison à OHL en Jupiler Pro League, Cenk Özkaçar (21 ans) a pu engranger temps de jeu et expérience (32 titularisations, 2 buts). Le défenseur central, convoqué avec la sélection de Turquie pour les matches de juin, doit revenir à l'Olympique Lyonnais, où son contrat court jusqu'en juin 2025. Il semble toutefois ignorer ce qui se profile pour son avenir.

La suite après cette publicité

«J'avais un contrat de prêt d'un an avec Oud-Heverlee Leuven. Mon contrat est maintenant terminé. J'ai un contrat avec Lyon pour 3 ans. Mon manager continue de négocier avec du côté lyonnais. En tant que joueur lyonnais de la nouvelle saison, principalement lyonnais. Je pense que je vais faire la préparation. Mais on verra la suite. On ne pense pas qu'à ma propre opinion, mais aussi à agir et à planifier en accord avec la pensée de mon club et de mes dirigeants. Je peux seulement dire que je veux être dans un bon projet», a-t-il lâché à l'agence de presse turque IHA. À suivre.