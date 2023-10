Le président du Red Star salue son homologue nancéien après les incidents racistes

Invité de l’After Foot ce jeudi sur RMC, Patrice Haddad, président du Red Star, a tenu à saluer la réaction du président de Nancy, Nicolas Holveck, après l’incident raciste survenu mercredi soir à Marcel-Picot. Pour rappel, le dirigeant lorrain était sorti du silence pour dénoncer ces actes racistes présumés, promettant également de porter plainte. «Nicolas a été exceptionnel. Il n’a pas du tout mis en cause les propos de Habib (Beye). On a travaillé jusque tard dans la nuit pour que les deux clubs agissent de façon commune et solidaire vis-à-vis de ces phénomènes. Nicolas a été exceptionnel dans la transparence et la volonté d’identifier tout de suite les faits», a tout d’abord lancé le dirigeant francilien.

Et d’ajouter : «on a eu la chance que le match soit filmé par Canal+. On a aussi isolé des images et du son parce qu’on a une caméra qui suit nos joueurs à la fin des matchs. Il apparaît que plusieurs voix s’enchaînent autour de ces cris absolument abjects. (…) Je ne connais aucun président de club qui peut se valoir ou se prévaloir de ce genre de phénomènes et les valider. Par contre, il faut être conscient que mercredi sans les caméras de Canal+, le phénomène aurait été le même, mais quelle aurait été notre solution ? Il faut penser que tout le monde a le même combat mais on ne peut travailler les uns contre les autres. Ça doit venir du ministère et passer par la Fédération. Il faut un travail commun pour que le club sente une solidarité et un accompagnement dans ce genre de problème». Le message est passé !