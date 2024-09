La surprenante proposition de Michel Platini pour faire évoluer le football

Passer de 11 joueurs par équipe sur le terrain, à 10 : c’est la dernière proposition de Michel Platini pour faire évoluer le football. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, le champion d’Europe 1984 a estimé que cette mesure pourrait permettre de dynamiser le football, à l’heure où «les gardiens et les défenseurs touchent plus le ballon que les milieux.»

«Une proposition de réforme ? Je ne suis plus vraiment dans une logique de réflexion. Peut-être qu’il faudrait enlever un joueur et jouer à 10. On l’a fait en 1900 de jouer à 11, mais en 1900, les joueurs courraient moins qu’aujourd’hui, ils étaient moins costauds, et allaient moins vite. Donc ça serait peut-être une bonne chose de limiter le nombre de joueurs, ça libérerait de l’espace. Pelé, lui, voulait agrandir les buts, mais je n’étais pas vraiment pour. Supprimer le hors-jeu ? Non, c’est la règle la plus intelligente.»