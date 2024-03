Monza : Daniel Maldini est en train de tout casser en Serie A

Difficile, à première vue, de passer inaperçu lorsqu’on a un patronyme aussi lourd à porter que celui des Maldini. Difficile, aussi, de ne pas succomber au vertige lorsqu’on est le fiston d’un des plus grands joueurs italiens de l’histoire. Pourtant, Daniel Maldini avance menton relevé et semble vacciné contre la pression sous toutes ses formes. Fils de Paolo, et petit fils de Cesare, l’attaquant de 22 ans évolue depuis cet hiver du côté de Monza, jamais bien loin de la Casa Milan, le fief des Maldini. C’est d’ailleurs à l’AC Milan qu’il appartient toujours, mais qui l’a donc prêté pour s’aguerrir.

Après une première partie de saison presque blanche avec Empoli (7 matches de Serie A), Daniel Maldini a rallié le club présidé par Paolo Berlusconi, frère du défunt Silvio et ex-patron de l’AC Milan lorsque Paolo Maldini y jouait encore. Une réussite, en tout cas pour le moment. Peu utilisé par l’excellent Raffaele Palladino à son arrivée en janvier, le jeune attaquant a su renverser la vapeur, une mission périlleuse dans un collectif qui tournait relativement bien (Monza est 10e de Serie A, à la surprise générale).

Il est décisif toutes les 38 minutes

Ce qui a de toute évidence favorisé ce changement de statut, c’est cette entrée en matière face à… l’AC Milan, le 18 février. Remplaçant au coup d’envoi, Maldini a activement contribué au succès des siens en seconde période (4-2), sous le regard désarmé de son père. Il n’a ainsi eu besoin que de neuf minutes avant d’être passeur décisif pour le Français Warren Bondo. Six jours plus tard, il s’offrait son premier but après un relais dévastateur avec Gagliardini, puis s’illustrait à nouveau face au Genoa, il y a 15 jours, en inscrivant le but de la victoire quatre minutes après son entrée (2-3). Mais le clou du spectacle, c’est assurément sa dernière merveille face à Cagliari, juste avant la trêve. Récompensé de ses belles performances par une titularisation, Maldini a offert la victoire aux Biancorossi d’un magnifique coup-franc en première période (1-0). 3 buts et 1 offrande en 151 minutes, soit une action décisive toutes les 38 minutes : ce sont les statistiques bluffantes du joueur de 22 ans.

«Daniel est un joueur très intéressant, je le suis depuis les équipes de jeunes de Milan. C’est un talent brut qu’il faut perfectionner. Il vient d’une grande dynastie du football», louait dernièrement son entraîneur Raffaele Palladino à son sujet. D’ailleurs, la presse italienne se faisait l’écho d’un possible transfert définitif du joueur à Monza à la fin de la saison. À l’heure où la sélection italienne est également à la recherche de son numéro neuf, son nom est cité par-ci par-là dans les médias. De toute évidence, Maldini devra quand même patienter avant d’étrenner son statut de joueur international, à moins qu’il opte pour la sélection vénézuélienne, avec qui il est éligible par le biais de sa mère. Selon Tuttosport, la Fédération vinotinto est sérieusement intéressée par l’idée d’intégrer le joueur dans ses rangs. Ce ne serait d’ailleurs pas une nouveauté pour un joueur d’origine italienne, après Massimo Margiotta et Ernesto Torregrossa. Ce le serait en revanche pour la dynastie des Maldini, habituée au maillot bleu depuis plus de six décennies.