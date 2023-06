OM : l’offre étonnante refusée par Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

L’avenir d’Alexis Sanchez est sur toutes les lèvres en ce moment. L’attaquant chilien arrive en effet à la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a d’ailleurs fait le point sur sa situation en conférence de presse. Le président du club phocéen a confirmé que les discussions étaient actuellement en cours pour prolonger le Niño Maravilla. Avec 18 réalisations et 3 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il faut dire que le joueur de 34 ans a vécu une seconde jeunesse dans la cité marseillaise. Et Alexis Sanchez ne souhaiterait pas mettre un terme à sa carrière tout de suite. Alors qu’une offre pour rejoindre la Kings League était prête dès ce mercato estival, le clan du Chilien a refusé la proposition à en croire Ibai Llanos, célèbre streamer espagnol et associé de Gerard Piqué.

«L’option Alexis Sanchez a été rejetée. Ils m’ont dit qu’il est toujours en carrière. Il est intéressé par l’idée, mais il a des engagements avec la sélection chilienne et c’est impossible tant qu’il est encore en activité. Alexis m’a fait comprendre qu’une fois sa carrière sportive terminée, il est fort probable que cela puisse arriver. Alexis Sanchez est un joueur que je connais bien et il lui reste encore plusieurs années de carrière», a notamment confié le patron de l’équipe Porcinos FC dans la compétition au moment de l’un de ses streams sur Twitch. Même si cette nouvelle devrait faire plaisir aux supporters de l’Olympique de Marseille, cela ne veut pas dire pour autant que l’attaquant chilien prolongera avec le club phocéen.

À lire

OM : qui est Andoni Iraola, le coach espagnol qui monte dans le viseur de Pablo Longoria ?