JT Foot Mercato : les revenants surprises pour la Coupe du Monde 2022

Le retour de certains blessés

A 12 jours du début du Mondial au Qatar, plusieurs stars savent d'ores et déjà qu'elles manqueront à l'appel tandis que d'autres bataillent pour faire partie du voyage. À la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, la France a appris que Raphaël Varane sera rétabli pour le Mondial. Selon les dires du journal L'Équipe, le joueur de Manchester United s'est remis en forme à Clairefontaine et va mieux. Avec les forfaits de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, le retour express de Boubakar Kamara avec Aston Villa est potentiellement une bonne nouvelle. Il est rentré en jeu dimanche dernier lors de la victoire d'Aston Villa face à Manchester United. Du côté de l'Uruguay, le défenseur du Barça, Ronald Araújo, était blessé à l'adducteur mais sa convalescence se passe bien. Il aurait même l'autorisation du Barça pour s'envoler avec sa sélection à Doha. Au Canada, tout le pays a retenu son souffle lorsqu'Alphonso Davies s'est touché l'arrière de la cuisse face au Hertha Berlin. Une blessure musculaire était à craindre pour le latéral gauche mais son coach Julian Nagelsmann s'est montré rassurant. Ce dernier explique qu'il ne pourra pas prétendre aux match amicaux, par contre il devrait être prêt pour le premier match de la Coupe du Monde face à la Belgique.

Le divorce entre Gerson et l'OM semble acté

Titulaire l'an dernier sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien a été l'un des grands perdants du changement d'entraîneur cet été. Igor Tudor n'est pas fan du joueur et cela se ressent dans son temps de jeu devenu famélique cette saison. Résultat, Gerson a appris une très mauvaise nouvelle hier puisqu'il ne fait pas partie de la liste du Brésil pour le Mondial. Une déception qui va certainement pousser le joueur à réfléchir sérieusement à un départ. Selon La Provence, le clan Gerson discuterait avec Séville. Un club où officie aujourd'hui un certain Jorge Sampaoli. L'Argentin aurait soufflé son nom à sa direction. D'après le quotidien régional, la direction olympienne réclamerait au moins 20 millions d'euros. Pour rappel, le joueur de 25 ans est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026.

Vinícius Júnior pris pour cible

Orphelin d'un Karim Benzema de nouveau blessé, les hommes de Carlo Ancelotti ont concédé leur première défaite de la saison face au Rayo Vallecano (3-2). Un match sans pour les Merengues et pour Vinícius Júnior qui a été la cible de l'équipe adverse et des supporters. Son style de jeu provocateur avait déjà, par le passé, grandement agacé l'équipe de Majorque. Le journal Marca révélait que Vinícius Jr avait eu une sorte de contrat sur sa tête puisque les joueurs de Majorque n'avaient déjà pas digéré les matches de la saison dernière. L'international auriverde avait alors été rappelé à l'ordre par les cadres du vestiaire madrilène, qui ne souhaitaient pas que le Brésilien devienne la cible de toutes les équipes. "La guerre de Vinícius à Vallecas", titre Marca qui a ensuite pris la défense du joueur : « Open bar en Liga. Frapper Vinícius Jr est gratuit. Comme lors du match contre Gérone, l'attaquant brésilien a de nouveau été agressé en toute impunité. » Le journal espagnol va plus loin et parle de « guerre » entre l'ailier et le Rayo Vallecano. Le défenseur Ivan Balliu, qui aurait dû être expulsé pour avoir retenu "Vini" par la tête sur une action selon l'émission El Chiringuito, est revenu sur cette bataille et a même admis l'avoir frappé.